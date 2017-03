Die beliebtesten Autofarben 2016: BASF-Farbreport — 24.03.2017 Bunt war gestern Die Farben Weiß, Schwarz, Grau und Silber dominieren weiter auf Europas Autos. Spezialeffekte werden immer beliebter. Alles zum BASF-Farbreport 2016!

Die beliebtesten Autofarben 2015 zur Galerie Die beliebtesten Autofarben 2016 zur Galerie Aus dem Report geht aber auch hervor, dass sich auf Autolacken der gesellschaftliche Trend zur Individualisierung wiederspiegele. So habe es mehr Tonvielfalt innerhalb der Farbbereiche gegeben. Dies liege neben der ständigen Entwicklung neuer Farbtöne auch an der flächendeckend großen Nachfrage für Spezialeffekte. Diese höben zudem die Karosserieform hervor und betonten so den Charakter des Autos, berichten die Forscher. Spitzenreiter im Bereich der Farbtonvielfalt ist Blau mit über 100 Farbvarianten, Grau kommt auf etwa 90 verschiedene Farbtöne.Der BASF European Color Report analysiert anhand von Marktzahlen die statistische Verteilung der Automobilfarben in Europa. Für den Frühsommer 2017 ist zudem der Bericht Automotive Color Trends des BASF-Unternehmensbereichs Coatings angekündigt. Dieser versucht durch die Berücksichtigung von gesellschaftlichen Themen und Design-Entwicklungen die Farbtrends vorherzusagen, die die automobile Zukunft prägen werden.

uropas Autofahrer mögen es weiterhin eher schlicht. Das ergab der "BASF European Color Report for Automotive 2016", den die Farbentwickler Ende März 2017 vorstellten. Die Farbe Weiß war demnach mit 29 Prozent Anteil am beliebtesten, gefolgt von Schwarz mit 19 und Grau mit 18 Prozent. Insgesamt, so der europäische Farbreport, gehörten fast vier Fünftel der gewählten Autofarben 2016 dem sogenannten "unbunten Farbspektrum" an. Ähnliches sagen die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) für das vergangene Jahr 2016 aus: Demnach waren gut 28 Prozent der zugelassen Neuwagen in Deutschland 2016 silber oder grau, fast ebenso viele schwarz (27,4 Prozent) und fast 20 Prozent weiß. Hauptgrund sei der Wiederverkaufswert – gerade bei Firmenwagen, die mit neutralen Farben höher gehandelt werden.