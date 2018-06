Ford Fiesta: Kaufberatung

S

eit 42 Jahren schon ist der Ford Fiesta ein Erfolgsmodell im Kleinwagensegment. Allein in Deutschland gehörte er von Beginn an fest zum Straßenbild. Auch bei unseren europäischen Nachbarn, wo der Erzrivale VW Polo nicht ganz so beliebt ist wie in Deutschland, verkauft sich der kleine Kölner wie kühles Kölsch. Logisch also, dass er für den Mutterkonzern Ford Motor Company eine tragende Rolle spielt. Dem geschuldet ist die Notwendigkeit, dass ein Modellwechsel sitzen muss. Große Schwächen konnte sich noch kein Fiesta leisten. Auch für die mittlerweile achte Generation scheint der Erfolg wie programmiert. Grund genug, kurz auf die Generationenfrage einzugehen. Das Rückgrat des Neuen ist nämlich nicht ganz so neu. Es gleicht in seinen Grundzügen dem des 2008 erschienenen Vorgängermodell. Das bedeutet nichts Schlechtes, war doch auch er ein Erfolgstyp. Es ist auch nicht das erste Mal. Schon 1984, 1996 und 1999 wurde ein neuer Fiesta aus dem jeweiligen Vorgänger weiterentwickelt. Anders als bei diesen Ahnen sieht man es dem Neuen allerdings nicht auf den ersten Blick an.