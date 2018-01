Hyundai i40 Kombi Facelift (2018): Alle Infos, Erlkönigbilder — 23.01.2018 Noch ein Facelift für den i40 Hyundai verpasst dem i40 Kombi zum zweiten Mal ein Facelift. AUTO BILD hat die ersten Infos und neue Erlkönigbilder!

Autor: Elias Holdenried

ach sieben Jahren Bauzeit und dem ersten Facelift im Jahr 2015 frischt Hyundai Ende 2018 den i40 Kombi nochmals auf. Die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben jetzt unter winterlichen Bedingungen einen Prototyp des Mittelklasse-Kombis auf Testfahrt erwischt. Da nur Front- und Heckpartie stark getarnt sind, ist die unveränderte Grundlinie der Kombi-Karosserie gut zu erkennen. Die markantesten Änderungen am i40 Facelift werden vermutlich die neuen Heck- und Frontstoßstangen sowie neue Scheinwerfer und ein modifizierter Kühlergrill. Technisch bleibt an der Baureihe offenbar alles beim Alten. Da Hyundai intensiv am Hybrid-und Elektroantrieb arbeitet, wäre es aber möglich, dass auch der i40 künftig elektrisch unterwegs ist. AUTO BILD geht davon aus, dass die komplett neue i40-Generation nicht vor 2020 bei den Händlern stehen wird.