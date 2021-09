Hyundais Sportabteilung arbeitet an ihrem ersten Elektroauto, dem Ioniq 5 N. Das zeigen Erlkönigbilder. Die AUTO BILD-Illustration liefert einen Eindruck, wie das Serienauto aussehen könnte!

Optisch sind natürlich die Grundzutaten eines jeden N-Modells gesetzt: abgedunkelte Hyundai-Embleme, N-Logos und rote Zierstreifen an den Schürzen und über den Schwellern. Zusätzlich dürfte beim sportlichsten Ioniq 5 der Bereich unter den Scheinwerfern und dem schwarzen Element dazwischen geschwärzt sein. So entsteht eine größere schwarze Fläche, die unten spitz zu läuft.



Darunter rechnen wir mit einer neuen Schürze. Anders als beim regulären Modell könnte die tatsächlich Lufteinlässe haben – und zwar ganz klassisch mittig und an den Seiten. Im unteren Bereich der Türen könnte die Optik der seitlichen Lufteinlässe, die wohl aus einigen schmalen Schlitzen bestehen, durch ein Dekor wieder aufgenommen werden. Am Heck dürften ein etwas größerer Spoiler und eine neue Schürze mit Diffusor niemanden erstaunen. Fraglich ist nur, ob dort auch die typische dreieckige dritte Bremsleuchte, die wir von i30 N und Kona N kennen, zu finden ist. Denn eigentlich sind die Lichtelemente des Ioniq 5 immer viereckig designt. Was allerdings als gesetzt gilt: