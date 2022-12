Hyundais Edelmarke Genesis will Mercedes BMW und Audi herausfordern! Mit dem neuen G90 sollen S-Klasse und Co. ins Schwitzen gebracht werden. Wie gut der Genesis tatsächlich ist, hat AUTO BILD in den USA herausgefunden. So viel schon mal vorweg: Die Luxuslimousine aus Südkorea braucht sich vor der Konkurrenz nicht zu verstecken.