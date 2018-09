Läuft nicht rund: Speziell beim anfahren nervt der neue Antrieb mit ziemlich schlechten Manieren.

Ob das stimmt? Haben wir natürlich geprüft. Und gleichzeitig festgestellt: So richtig gut hat dem Sportage 2.0 CRDi 185 Eco Dynamics+ die Elektro-Kur mit zusätzlichem Akku im Gepäck nicht getan. Aber zunächst die Theorie: Statt Lichtmaschine und Anlasser hängt eine E-Maschine mit 48 Volt (über einen Rippenriemen verbunden) an dem Vierzylinder-Verbrenner. So hilft der starke Startergenerator dem Motor entweder mit zusätzlicher Kraft auf die Sprünge, oder er presst im Schiebebetrieb Ladestrom in den Akku der Lithium-Ionen-Batterie im Kofferraum. Auch kann er den Verbrennungsmotor besonders schnell und sanft anschubsen. Speziell diese Übung schafft der Sportage jedoch häufig nur humpelnd. Es ruckelt im Antrieb, knarzt in den lösenden Bremsen, zupft unflätig am Auto – echt nervig. Das trifft auch auf den Motor zu. Der Diesel arbeitet zwar blitzsauber nach schärfster Euro-6d-Temp-Norm, läuft dafür derbe. Der 2.0er vibriert im Stand, er schüttelt sich unter Last, und er zittert im Schiebebetrieb.