Knaus Boxdrive First Edition: Wohnmobil-Test

Der Crafter, ein Komfort- und Handling-Genie: So hat ihn die Redaktion von AUTO BILD REISEMOBIL kennengelernt. Mal sehen, wie schön es sich in ihm wohnen lässt.

er Premierenapplaus ist abgeklungen, jetzt tobt der Preiskampf. So schnell geht's im Leben unserer Autos: Ab 219 Euro lässt sich der VW Crafter neuerdings leasen, denn bei Mercedes glüht mit dem Sprinter der größte Rivale vor. Für die Reisemobil-Branche ist das so spannend wie für uns Tester. Einer der ersten Hersteller, die sich den Crafter griffen, ist Knaus. Der Boxdrive stand im Sommer 2017 auf dem Caravan-Salon , jetzt kommen die ersten Exemplare zum Händler.Vorerst nur ein Sondermodell , limitiert auf 150 Exemplare und mit 79.900 Euro ganz oben in der Kastenwagen-Kaste angesiedelt. Da passt es, dass die Knaus-Werber den Boxdrive First Edition mit Oberklasse-Limousinen à la S-Klasse und A8 vergleichen. An der Verwöhn-Vollausstattung scheitert's jedenfalls nicht: Der Boxdrive kommt serienmäßig u. a. mit Klimaautomatik, Spurhalteassistent , Abstandsregeltempomat, Navi und beheizbarem Lederlenkrad. Nur beim Format hakt der Vergleich, aber zugunsten des Knaus: Der streckt sich mit 6,84 Metern länger als jede Vorstands-Limousine.

Komfort ist die Stärke des Boxdrive

Richtig liegen: Das fällt nicht schwer bei maximal 2,12 auf 1,60 Meter Fläche im komfortablen Längsbett. Das hat er: Alles, nur kein Platzproblem. Der Stretch-Kastenwagen ist für ein anspruchsvolles Paar gedacht, das vielleicht mal einen kleinen Gast auf dem Notbett in der Dinette mitnimmt. Dem Crafter-Manko der knappen Innenbreite, speziell im Heck, begegnet er mit einer Längs-Liegefläche von 2,12 Meter Länge und 1,60 Meter Breite. In seinem Raumbad ließe sich auch zu zweit duschen, die Stehhöhe im gesamten Innenraum fällt mit 1,92 Metern üppig aus. Und auch sonst wird der Boxstar in vielen Details seinem hohen Anspruch gerecht. Ein paar Beispiele: Die Suche nach einem unverkleideten Stückchen Blech im Innenraum bricht der Tester ergebnislos ab. Der Metallunterbau des Betts wiegt gefühlt so viel wie die Rohkarosserie eines Smart . Die Lichtschalter tragen beleuchtete Piktogramme, auch lässt sich die aufwendige LED-Beleuchtung einzeln übers zentrale Display steuern. Das Waschbecken im Bad ist herausziehbar und wird bei Bedarf zum breiten Waschtisch. Und die Sitzbank lässt sich mit einem Griff verbreitern. Das hakelte am Testwagen allerdings noch, auch das Rappeln der Duschabtrennung auf schlechten Straßen störte uns. Wir fuhren allerdings die frühe Seriennummer 004, die noch nicht ganzfertig war: Es fehlte auch die Verdunkelung im Fahrerhaus. Wegen der Fenster Airbags will Knaus keine Plissees montieren, sondern einen beheizbaren Vorhang. Was uns außerdem fehlt, ist eine Halterung für die Außendusche. Und ein Bett, das sich nicht nur zum Fahrzeuginneren anheben lässt, sondern auch vom Heck.

Geht's bergauf, ist der 140-PS-TDI gut beschäftigt