Mazda CX-3/Opel Crossland X/Renault Captur: Test — 29.08.2017 Opel auf Anhieb vorne Mini-SUVs erfreuen sich großer Beliebtheit. Jetzt mischt auch der Opel Crossland X bei den kleinen Hochsitzen mit und trifft auf CX-3 und Captur.

Der Crossland gefällt mit seinen praktischen Talenten



Das ist die Höhe: Mit 630 mm sitzt man im Opel schön hoch – und steigt durch große Türen bequem ein.

Bei der Qualität sollte Opel noch mal nachbessern



Nachlässig: Beim Umklappen der Rückbank löst sich der Teppich, die Heckablage ist fummelig zu entfernen.

Fahrzeugdaten Mazda Opel Renault Modell CX-3 Skyactiv-G 120 Crossland X 1.2 Turbo Captur Energy TCe 120 Motor Vierzylinder Dreizylinder, Turbo Vierzylinder, Turbo Einbaulage vorn quer vorn quer vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 Nockenwellenantrieb Kette Zahnriemen Kette Hubraum 1998 cm³ 1199 cm³ 1197 cm³ kW (PS) bei 1/min 88 (120)/6000 96 (130)/5500 87 (118)/5000 Nm bei 1/min 204/2800 230/1750 205/2000 Vmax 192 km/h 206 km/h 182 km/h Getriebe Sechsgang manuell Sechsgang manuell Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Scheiben/Trommel Testwagenbereifung 215/60 R 16 V 205/60 R 16 H 205/55 R 17 V Reifentyp Continental PremiumContact 5 Bridgestone Turanza T001 Michelin Primacy 3 Radgröße 6,5 x 16" 6,5 x 16" 7 x 17" Abgas CO2 137 g/km 114 g/km 125 g/km Verbrauch* 7,4/4,9/5,9 l 5,7/4,6/5,0 l 7,0/4,7/5,5 l Testverbrauch Sportverbrauch** 9,5 l/100 km 9,3 l/100 km 9,6 l/100 km Testverbrauch*** 6,5 l/100 km 6,5 l/100 km 6,8 l/100 km Sparverbrauch**** 4,7 l 5,0 l 5,3 l Tankinhalt 48 l/Super 45 l/Super 45 l/Super Partikelfilter - - - Kältemittel R1234yf R1234yf R1234yf Vorbeifahrgeräusch 69 dB(A) 68 dB(A) 72 dB(A) Anhängelast gebr./ungebr. 1200/605 kg 840/620 kg 1200/635 kg Kofferraumvolumen 350–1260 l 410–1255 l 377-1235 l Länge/Breite/Höhe 4275/1765–2055/1535 mm 4212/1825–1970/1605 mm 4122/1778–1945/1556 mm Testwagenpreis 22.880 Euro 23.500 Euro 25.490 Euro * innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km (Herstellerangabe); ** 54 km Autobahn, davon 20 km Vollgas; *** Durchschnitt der 155-km-Testrunde von AUTO BILD; **** 101 km Stadt und Land mit wenig Gas

Messwerte Mazda Opel Renault Beschleunigung 0–50 km/h 3,1 s 3,0 s 3,9 s 0–100 km/h 9,3 s 9,9 s 10,9 s 0–130 km/h 15,3 s 16,9 s 18,5 s 0–160 km/h 26,5 s 29,3 s 32,5 s Elastizität 60–100 km/h (4./5. Gang) 8,1/11,2 s 6,5/8,4 s 8,3/11,5 s 80–120 km/h (5./6. Gang) 11,3/17,1 s 9,2/11,3 s 12,4/16,2 s Leergewicht/Zuladung 1199/491 kg 1276/514 kg 1292/435 kg Gewichtsverteilung v/h 62/38 % 61/39 % 61/39 % Wendekreis links/rechts 11,5/11,4 m 11,2/11,5 m 11,2/11,3 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 36,0 m 38,2 m 37,0 m aus 100 km/h warm 37,3 m 37,0 m 36,4 m Innengeräusch bei 50 km/h 57 dB(A) 59 dB(A) 59 dB(A) bei 100 km/h 67 dB(A) 67 dB(A) 65 dB(A) bei 130 km/h 70 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A) Testverbrauch – CO2 6,5 l – 154 g/km 6,5 l – 154 g/km 6,8 l – 161 g/km Reichweite 730 km 690 km 660 km

Andreas May Fazit Erster Vergleich, erster Sieg. Der neue Opel Crossland X feiert auf Anhieb den ersten Erfolg in der Boom-Klasse der kleinen SUVs und setzt sich gegen zwei starke Konkurrenten durch. Wie? 4,21 Meter kurz, aber trotzdem ordentlich Platz für vier Personen. Variabel dank verschiebbarer Rückbank. Total agil dank spritzigem Dreizylinder. Was jetzt noch fehlt, ist Feinschliff bei der Qualität.



Autoren: Andreas May, Mirko Menke

on Dieu und Oh, là, là, diesen Test beginnen wir mal mit einem Kalauer: In welchem Land haben sie Opel und Peugeot gekreuzt? Na, im Crossland! Nicht witzig? Fakt ist: Opel und PSA (Peugeot, Citroën ) turteln nicht nur, sie knutschen schon! Und mehr noch: Das erste gemeinsame Kind heißt Crossland X, ist ein 4,21 Meter kurzes Mini-SUV und ersetzt den Meriva (weil Mini-Vans auf einmal nicht mehr sexy sind). In unserem ersten gepunkteten Vergleich tritt er gegen Europas Topseller Renault Captur aus Frankreich und den Mazda CX-3 aus Japan an.Ein- und Aussteigen kann mitunter eine Qual sein. Bei Crossland und Captur kommen aber alle prima rein und raus. Mit 630 mm Sitzhöhe ist Opel dicht an unserem Ideal, Renault mit 640 mm noch einen Tick besser. Nur Mazda sprengt den Rahmen nach unten: 580 mm – das ist eher Hochsitz light als Mini-SUV. Der Crossland ist total praktisch. Beispiel Kofferraum: Mit 410 bis 1255 Litern schluckt er am meisten. Oder Sitzen hinten: Da klappt der Einstieg dank großer Türöffnungen am besten, zwischen Dach und Kopf eines 1,80-Meter-Mannes sind fünf Fingerbreit Platz, im Renault nur drei. Bei beiden ist die Rückbank verschiebbar, aber nur beim Crossland lässt sich auch die Lehne in der Neigung verstellen. Dazu noch die AGR-Sitze (Aktion Gesunder Rücken, 550 Euro) mit variabler Schenkelauflage, und du hast keine Wünsche mehr. Oder etwa doch?Ja! Bessere Qualität! Man merkt dem Crossi an, dass da nicht nur Opel die Finger im Spiel hatte. Beim Umklappen der Rücksitzbank löste sich der Teppich der Lehne; er war nur mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Die Heckablage muss vorm Rausnehmen nach innen geschoben und leicht angewinkelt werden, sonst passt sie nicht durch die Kofferraumluke. Blöd, wenn da ein Hundegitter im Weg ist. Und billige Plastikklappen links und rechts im Kofferraum mit reingestopftem Filz – auch so was kennen wir von Opel nicht. Wie steht's um die Konkurrenz? Vieles gut, manches nicht. Beispiel Renault: Mit 4,12 Metern ist der Captur Kürzester, aber nicht Kleinster. Vier Passagiere reisen ordentlich, dem 377 bis 1235 Liter großen Kofferraum müssen wir angesichts der Außenlänge Respekt zollen.Dumm nur, dass sich der Beifahrer an einer scheinbar tollen Erfindung stößt: Das riesige Handschuhfach fährt raus – aber nur, wenn vorn rechts keiner sitzt, sonst Knie-Aua! Das Cockpit ? Auf Kopfsteinpflaster klappert es (muss wohl ein französisches Phänomen sein, der Opel hat das auch), der Navi-Bildschirm ist zu klein und sitzt zu tief, die digitale Tachoanzeige ist Geschmackssache.