Opels Konnektivitätsdienst war bislang OnStar. Doch der im September 2015 eingeführte Online-Service basiert auf GM-Technik, und der US-Konzern hat Opel bekanntermaßen an Peugeot verkauft . Deshalb läuft der Support von OnStar Ende 2020 aus. Das System wird dann nicht mehr nutzbar sein, bestätigte Opel gegenüber AUTO BILD. Bis dahin kann es aber noch uneingeschränkt genutzt werden. Es gebe keine Möglichkeit, auf das mit dem neuen Mutterkonzern PSA entwickelte Kommunikations-System Opel Connect umzurüsten, da die Systeme nicht kompatibel sind, so ein Opel-Sprecher. Alle OnStar-Kunden werden angeschrieben.

Allerdings: So wie AUTO BILD die technische Entwicklung im Bereich der onlinebasierten Fahrzeugdienste einschätzt, wird sich ohnehin bis 2020 viel bei den Hersteller-Apps auf dem Smartphone tun. Schon jetzt bieten Hersteller wie FCA über ihre App auf dem Handy einen Notruf- und Pannenservice an, schon jetzt lassen sie über diese Apps Infos zu Routen, Hotels und Restaurants ins Auto laden. Gut möglich also, dass OnStar ohnehin zu 2020 nicht mehr State of the Art wäre, weil bis dahin alles schlichtweg über eine App läuft.