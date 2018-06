Porsche Macan

Fühlt sich gut an: Bei ersten Abstimmungfahrten machte der Macan einen noch lendigeren Eindruck.

Den drei verbliebenen Benzinern spendiert Porsche etwas mehr Dampf bei verbessertem Verbrauch . Während der Basis-Vierzylinder bei gleicher Leistung (252 PS) fortan per Partikelfilter ausatmet, leistet der Macans S nun 355 PS (+15 PS) und der Macan Turbo 440 PS (+40 PS). Die meisten Arbeitsstunden der Ingenieure flossen eindeutig in das Fahrerlebnis. Die wollten mehr Porsche, mehr Emotionen in den Macan bringen. Einen sportlicheren Sound, geringere Vibrationen, optimierte Abrollgeräusche – eben all die kleinen Finessen und Eingriffe, die so viel Zeit kosten und so viel Feingefühl erfordern. Ob sich die Arbeit gelohnt hat, werden wir spätestens nach der ersten offiziellen Testfahrt wissen. Bei den letzten Abstimmungsfahrten, bei denen wir am Steuer saßen, schien der Macan tatsächlich noch lebendiger und handlicher durch Kurven zu gehen. Das kommt auch von den leichteren, steiferen Federbeingabeln, sagen die Techniker. Beim Preis sind sie bei Porsche weniger auskunftsfreudig. Es soll nur etwas teurer bei deutlich besserer Ausstattung werden. Macans kaum glauben.