ladimir Putin präsentiert pünktlich zur Amtseinführung seine neue Staatskarosse . Die Limo mit dem Namen Kortezh (auf deutsch: Geleit) feierte Premiere bei Putins Einführung in die vierte Amtszeit als Russlands Präsident in Moskau. Bei der feierlichen Zeremonie war das neue Russen-"Beast" der Hingucker, als es Putin zum ersten Mal durch den russischen Regierungsbezirk chauffierte. Die schwarze Super-Limousine erinnert vom Aussehen her stark an einen Rolls-Royce und strotzt vor neuester Sicherheitstechnik. Mit der Premiere im Mai kommt der Kortezh deutlich früher als erwartet, ursprünglich sollte er erst im August präsentiert werden. Pikant: Damit hat Putin sein neues "Beast" eher als US-Präsident Donald Trump, der auf seine Staatskarosse noch warten muss.