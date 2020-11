Von der Form her gingen die jüngsten "Beast"-Mobile noch gerade als Pkw durch. Es sind Panzer auf Lkw-Rädern. Technische Details zu den Autos gab es so gut wie keine. Spekuliert wird, dass der gepanzerte Body von einem Pick-up- oder SUV-Rahmen getragen wurde. Steckt unter dem Panzerkleid ein Chevrolet Suburban? Wird das "Beast" mit Benzin oder Diesel angetrieben? Staatsgeheimnis! Die Spekulationen um den Motor reichen vom riesigen V8-Benziner bis zum 6,6-Liter-Duramax-Diesel. Gerüchten zufolge erreichte der Cadillac wegen seiner fünf bis acht Tonnen Gewicht maximal 97 km/h und verbrauchte 27 Liter auf 100 Kilometer. Eine Lachgas-Einspritzung sollte ihm aber kurzzeitig zu 1000 PS verhelfen. Gesicherte Daten gibt es keine und das wird wohl auch so bleiben. Seit Präsident Bush jr. wird die berühmteste Staatskarosse der Welt nach Ablauf ihrer aktiven Dienstzeit stets komplett zerstört.

Das berühmteste Presidential State Car neben "The Beast" dürfte der Lincoln X-100 sein, in dem 1963 John F. Kennedy erschossen wurde. ©Getty Images

Der erste in einem Auto chauffierte US-Staatschef war Präsident William H. Taft (Amtszeit 1909 bis 1913). Aber es dauerte bis zum Angriff Japans auf Pearl Harbor 1941, dass die US-Regierung auch im Inland eine Bedrohung für Leib und Leben des Präsidenten ausmachte und den Lincoln von Franklin Delano Roosevelt nachträglich panzern ließ. Der offene Lincoln X-100 von John F. Kennedy erlangte 1963 traurige Berühmtheit, als die Welt live am Fernseher verfolgte, wie der Präsident in seinem Wagen erschossen wurde. Gerald Ford hatte in den 70ern in einem seiner Autos einen Zusammenstoß mit Schülern in einem Gebrauchtwagen , und Ronald Reagan wäre ohne sein State Car beinahe gewaltvoll aus dem Leben geschieden. Obamas Cadillac wurde dann wie zuvor ein Cadillac Fleetwood an der Seite von Clint Eastwood zum Leinwandstar: Er schaffte es in Roland Emmerichs "White House Down" auf die Kinoleinwand.