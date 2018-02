Rückfahrkamera nachrüsten: So geht's — 13.02.2018 Freie Sicht nach hinten Rückfahrkameras ab Werk sind teuer. Viel billiger geht's aus dem Zubehör. Die Nachrüstung ist nicht schwer. AUTO BILD zeigt, wie es funktioniert.

Rückfahrkamera schafft Abhilfe bei unübersichtlichen Autos



Autor: Bernd Volkens

nsere Autos werden immer unübersichtlicher. Vor allemHinterteile entziehen sich hartnäckig peilenden Fahrerblicken. Ersatz für mangelhafte Übersicht bieten elektronische Rückfahrkameras, praktische Helfer im Alltag , die bei Neuwagen inzwischen oft schon ab Werk vorhanden sind – jedoch meist nur gegen üppigen Aufpreis aus der Optionenliste. Wesentlich günstiger geht es mit einer Rückfahrkamera zum Nachrüsten. Die eignet sich natürlich auch für Gebrauchtwagen. Preiswerte Systeme starten bei weniger als 100 Euro.Und das Beste: Der Einbau ist dank Funktechnik auch für wenig geübte Bastler möglich. Früher mussten aufwendig Kabel durchs Auto gezogen werden, viele Verkleidungsteile waren zu entfernen, der Weg bis zum Armaturenbrett freizulegen. Ein Job, der schnell mal einen Tag dauerte. Heute reicht es aus, am Fahrzeugheck eine Stromverbindung anzuschließen. Das Kabel des Rückfahrscheinwerfers wird dafür angezapft, die Kamera mit Strom versorgt. Der Monitor wird so nur beim Einlegen des Rückwärtsgangs aktiv und lenkt beim Fahren im Straßenverkehr nicht ab. Das Anschließen des Monitors im Cockpit ist noch viel einfacher: den Stecker in den Zigarettenanzünder drücken, fertig. Bei unserer Mercedes C-Klasse sitzt die Kamera im Nummernschildträger, es muss nichts extra angeschraubt oder gebohrt werden.*Amazon-Preise Stand 13. Februar 2018