Übersicht: Mofa, Moped, 125-ccm-Motorräder und Roller — 26.01.2018 Die coolsten Kult-Krafträder Schwalbe, Vespa und Co sind quicklebendig. AUTO BILD zeigt, was für kultige Kleinkrafträder Marken wie Kreidler und Zündapp heute im Programm haben

Italienisches Flair: Die Vespa verbreitet trotz moderner Zeiten ganz viel sonniges Lebensgefühl.

Kreidler baut in China, die Schwalbe fliegt wieder



Die Kreidler Dice kommt immer gut voran, auch wenn der Fahrer sich nicht auf den Tank legt.

Autoren: Jan Horn, Joachim Staat, Lars Hänsch-Petersen

Viele Kultmarken von früher gibt es heute noch. Zum Beispiel die Vespa. Die Italienerin fährt rundum modern und mit bis zu 21,2 PS vor, versprüht aber nach wie vor dieses sonnige Flair, das Italophile rund um den Globus so sehr lieben. In der Version GTS ist sie mit fast 120 Sachen auch noch richtig flink. Viel Platz nimmt sie in der Garage mit ihren knapp zwei Metern Länge und weniger als einem Meter Breite trotzdem nicht ein.Kreidler lässt die Dice 125 CR in China bauen. Dort entsteht ein Einzylinder-Viertakter in schicker Café-Racer-Schale mit 11,5 PS und 101 km/h Höchstgeschwindigkeit, der nicht nur vor dem Eiscafé richtig was hermacht. Govecs aus München hat die Schwalbe wiederbelebt und bietet sie seit Sommer 2017 als E-Version mit vier Kilowattstunden starkem Motor an. 2018 kommt ein doppelt so starkes Aggregat dazu, das die E-Schwalbe 90 km/h schnell machen soll. Und dann ist da noch Zündapp. Der legendäre Nürnberger Hersteller zeigt auf seiner Homepage 125 ccm Motorräder und den Roller Zündapp Bella.