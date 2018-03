Versicherungskennzeichen — 01.03.2018 Nummernschild wechseln! Für Leichtkrafträder beginnt ab 1. März das neue Versicherungsjahr. Mofas, Mopeds und versicherungspflichtige Elektrofahrräder benötigen dann ein neues Versicherungskennzeichen.

M

Diese Fahrzeuge benötigen ein Versicherungskennzeichen

Das neue Versicherungskennzeichen ist blau



Mopedversicherung: Die günstigsten Anbieter* Versicherung Haftpflicht 1 WGV himmelblau 37,50 € 2 WGV 37,50 € 3 HUK Coburg 38,00 € 4 HUK24 38,00 € 5 VHV 40,00 € 6 Helvetia 45,00 € 7 LVM 49,00 € 8 SV Sachsen 49,00 € 9 die Bayerische 49,60 € 10 Versicherungskammer Bayern 49,80 € Teuerster Anbieter 77,00 € Versicherung Haftpflicht +

Teilkasko 1 WGV himmelblau 63,00 € 2 WGV 64,00 € 3 Helvetia 65,00 € 4 HUK Coburg 65,00 € 5 HUK24 65,00 € 6 Versicherungskammer Bayern 69,60 € 7 LVM 78,00 € 8 Öffentliche Oldenburg 86,00 € 9 VGH 87,00 € 10 Concordia 88,00 € Teuerster Anbieter 132,00 € Quelle: Verivox

Fotos: GDV

ofas, Mopeds, und E-Roller mit einer Geschwindigkeit bis 45 km/h benötigen keine Zulassung über die Kfz-Zulassungsstellen. Für ihren Betrieb im Straßenverkehr sind aber eine Betriebserlaubnis und eine Haftpflichtversicherung erforderlich. Das gilt auch für versicherungspflichtige Elektrofahrräder. Als Nachweis für eine bestehende Haftpflichtversicherung dient dabei das sogenannte Versicherungskennzeichen, das wie ein Kfz-Kennzeichen am Fahrzeug angebracht werden muss. Anders als bei Pkw beginnt das Versicherungsjahr für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen nicht am 1. Januar, sondern am 1. März. Und: Das Versicherungskennzeichen muss jedes Jahr neu beantragt und gewechselt werden. Wer das vergisst, ist ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs, macht sich strafbar und muss bei einen Unfall selbst für den Schaden aufkommen.• Mofas und Mopeds bis maximal 50 Kubikzentimeter Hubraum und einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h.• E-Roller mit Betriebserlaubnis und maximal 45 km/h Höchstgeschwindigkeit.• Elektrofahrräder mit Tretunterstützung bei Geschwindigkeiten über 25 km/h oder tretunabhängiger Motorunterstützung bis max. 45 km/h.• Quads und Trikes mit einer maximalen Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und einem Hubraum von maximal 50 Kubikzentimeter.• Segways mit elektrischem Antrieb und einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h.Ob das Versicherungskennzeichen aktuell ist, ist für die Polizei bei einer Kontrolle übrigens schnell zu erkennen: Die Farbe der Nummern auf dem Kennzeichen wechseln jedes Jahr. Von März 2017 bis Ende Februar 2018 waren sie schwarz, ab März 2018 sind sie blau. Die Kennzeichen können bei den Versicherungen online bestellt werden (die Liferzeit beträgt etwa drei Tage) oder direkt in der Filiale einer Versicherung mitgenommen werden. Die Preise können sich je nach Anbieter deutlich unterscheiden. Die Tabelle unten zeigt die vom Vergleichsportal Verivox ermittelten günstigsten Anbieter für Fahrer über 23 Jahre (und den teuersten Anbieter zum Vergleich).