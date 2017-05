Volvo-Diesel: XC60, XC90, V70: Aus für Dieselmotoren — 17.05.2017 Volvo erklärt Abkehr vom Diesel Als erster großer Autohersteller wendet sich Volvo vom Diesel ab. Die Schweden werden die Entwicklung neuer Selbstzünder-Motoren stoppen.

Daimler und VW investieren noch massiv in Verbrennungsmotoren



Volvos Zukunft: 2019 soll das erste Elektroauto an den Start gehen.

(dpa/mas) Der schwedische Autobauer Volvo will wegen der steigenden Kosten der Abgasreinigung keine neuen Dieselmotoren mehr entwickeln. "Aus heutiger Sicht werden wir keine neue Generation Dieselmotoren mehr entwickeln", sagte Vorstandschef Hakan Samuelsson der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (17. Mai 2017). Der finanzielle Aufwand für eine Neukonstruktion sei zu hoch. Die chemische Nachbehandlung zur Eindämmung der Stickoxidemissionen lohne sich auch in größeren, teureren und profitableren Fahrzeugen nicht mehr. Den erst 2013 eingeführten derzeit verbauten Diesel wolle Volvo jedoch weiterentwickeln.Der zum chinesischen Autobauer Geely gehörende Premiumhersteller ist damit der erste, der die Entwicklung von Dieselmotoren einstellen will. Daimler zum Beispiel investiert noch massiv in die Technologie. Auch der VW-Konzern, der nach Bekanntwerden des Abgasskandals noch verkündet hatte, sein Augenmerk hauptsächlich auf die Entwicklung alternativer Antriebe richten zu wollen, hält den Diesel für "unverzichtbar", wie VW-Chef Matthias Müller sagte, und wird bis 2020 zehn Milliarden Euro in die Entwicklung von Verbrennungsmotoren stecken.Nach Einschätzung von Branchenexperten wird die Nachfrage nach Verbrennungsmotoren mit Diesel und Benzin unter dem Druck schärferer Klimavorschriften im kommenden Jahrzehnt sinken. Daimler und Volkswagen wollen deshalb bis 2025 rund ein Viertel ihres Pkw-Absatzes mit Elektroautos bestreiten. Auch Volvo bringt ein erstes rein elektrisches Fahrzeug 2019 auf den Markt.