VW Golf 7 GTI TCR Concept (2018): Clubsport-Nachfolger

Auf Wunsch entlässt der GTI TCR seine Abgase durch eine Titanabgasanlage von Akrapovic.

Bereits die Teaserbilder zeigen die neue Frontschürze samt kleiner Spoilerlippe. Wie der Golf R verfügt der TCR-GTI über zwei zusätzliche Wasserkühler in der Front. Am Heck gibt es eine Schürze mit Diffusoreinsatz und den GTI-typischen Rechts-Links-Endrohren – wie für den Golf R bietet VW für den TCR gegen Aufpreis eine Titanauspuffanlage von Akrapovic an. Ein neugestalteter Dachkantenspoiler soll für Abtrieb an der Hinterachse sorgen. Hinter den serienmäßigen 18-Zoll-Felgen oder den optionalen 19-Zöllern arbeitet eine TCR-spezifische Bremsanlage mit gelochten Bremsscheiben sowie speziellen Bremssätteln und -belägen. Auch für den Innenraum kündigt VW sportive Zutaten an: Digitale Instrumente sind Serie, die Sportsitze haben Bezüge aus Microfaser, die Griffstücke des Lenkrads sind in perforiertem Leder ausgeführt, zusätzlich gibt es eine rote Mittenmarkierung am Volant. Passend dazu: Rote Akzente und Ziernähte sollen Motorsportatmosphäre verbreiten.