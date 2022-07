Die schwarze Metallic-Lackierung die mattschwarzen Alufelgen und der silberfarbene Frontbügel sind die ersten Details, die einem ins Auge springen. Moment mal, sind die Scheiben etwa verdunkelt? Wie cool. Und sag bloß, der hat auch noch eine spezielle Beklebung bekommen! Für ihre Sondermodellreihe Black Edition hat der Wohnmobil -Hersteller Ahorn tief in die Zubehörkiste gegriffen. Die coolen Kästen sind in beiden Varianten 550 und 620 erhältlich.

Die Vans gibt es aber nach wie vor auch in der Basisversion ohne die dicke Zusatzausstattung der Sondermodelle. Gut zu wissen für den Fall, dass man nicht schnell genug ist. Die Black Edition auf Basis des Renault Master wird nämlich nur insgesamt 70 Mal vom Band laufen. Mit dem kompakteren, nur 5,55 Meter kurzen Modell waren wir in seiner pfälzischen Heimat unterwegs.

Das ist er: Ein Kastenwagen, der kaum länger ist als ein großer Campervan und damit so kurz, dass man noch guten Gewissens auf den Supermarktparkplatz fahren kann, ohne zwei Plätze einzunehmen. Damit taugt er unter Umständen sogar als Alltagsfahrzeug. Dass dieser Fahrkomfort auf Kosten des Wohnkomforts geht, ist da die logische Konsequenz. Der Innenraum wirkt aber dank der weißen und hellgrauen Möbelfronten (clever gelöst!) erst einmal größer als er ist.

Für Großgewachsene ist der Van 550 trotzdem nichts. Das verhindert sowohl die maximale Stehhöhe von 1,86 Meter als auch das 1,90 Meter kurze Querbett. Für wen das kein Hindernis ist, der bekommt mit dem kleinen Ahorn einen durchdachten Kastenwagen mit klassischem Grundriss und schönen Details. So verschwindet beispielsweise das Waschbecken im Bad bei Nichtnutzung als Klappelement an der Wand und macht Platz für die Toilette. Dafür fällt wiederum der Durchgang zwischen Bad und Küche recht schmal aus.

Das hat er: Das Ausstattungspaket des Sondermodells kann sich wahrlich sehen lassen! Neben den anfangs erwähnten optischen Highlights am Renault wird der Kleine zusätzlich mit folgenden Optionen ausgeliefert: Extended Grip Traction Control, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Fliegengittertür, Isofix, 150-PS-Diesel mit Start & Stop, schwarze Polsterbezüge, Außendusche, Außenleuchte in LED, Markise, Rückfahrkamera und beheizter Abwassertank.

Die Dieselheizung von Truma gehört bei Ahorn sowieso zum Standard. Das spart noch einmal Platz, denn eine Gasflasche reicht für den Herd völlig. In Sachen Stauraum haben Minimalisten im Ahorn Van Heimvorteil. Allerdings haben die Entwickler auch hier mitgedacht: Der Kleiderschrank über dem Fußende des Bettes hat einen herausnehmbaren Boden für längere Kleidungsstücke wie Blazer. Ein Pluspunkt für die Alltagstauglichkeit.

3682 mm/225/65 R 16 C

So fährt er: Der Van 550 ist sehr wendig, die Parkplatzsuche unproblematisch. Besonders begeistert uns immer wieder der spritzige Twinturbo unter der französischen Motorhaube. In der 150-PS-Variante, die Teil der Black Edition ist, sogar noch mehr als die Basis mit 135 PS. Das Sechsganggetriebe lässt sich sauber durchschalten und die schmale Silhouette des Master hält den Windwiderstand in Grenzen. Allerdings neigt der Ausbau während der Fahrt zur leichten Geräuschentwicklung, ebenso die Dachluken, bekannte Schwachpunkte des Modells.