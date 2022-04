Du brauchst kein Kabel, keine Ladstation, kein Hantieren in Kälte oder Regen, kein ungeduldiges Starren auf die Akku-Anzeige. Was du brauchst, ist: Vertrauen. Vertrauen in die neue Technik.

Du fährst mit dem Elektro-SUV ES8 des chinesischen Herstellers Nio quer vor eine Anlage, die auf den ersten Blick aussieht wie eine halb geöffnete Doppelgarage. Du drückst eine Schaltfläche im Display, auf der "Start power swap" steht, und der gut fünf Meter lange Wagen rollt – mit leeren Batterien im Boden – völlig autonom rückwärts in die kleine Halle. Und rund fünf Minuten später mit neuen, vollgeladenen Akkus raus. Reichweite jetzt wieder: bis zu 500 Kilometer. So schnell wie Tanken , aber ohne auszusteigen.

Gut 860 solcher Akku-Wechselstationen – Nio nennt sie "Power Swap Stations" – gibt es bereits in China. Täglich werden dort bis zu 30.000 Akkus getauscht; insgesamt schon 7,7 Millionen Tauschvorgänge.

Zoom Die Einfahrt in die Power Swap Station absolviert der Nio ES8 voll autonom.



Seit Anfang 2022 geht das auch in dem kleinen Ort Lier westlich von Oslo. In Norwegen wird Nios ES8 ab 60.000 Euro verkauft (kommt nicht zu uns). In der Regel in der 9000 bis 16.000 Euro günstigeren Version ohne Akku . Der wird dazugemietet (146 bis 209 Euro/Monat). "Battery as a Service" (BaaS) nennt Nio das. Zweimal im Monat kann der Akku kostenlos an der Station getauscht werden. Jedes weitere Mal kostet umgerechnet zehn Euro Servicegebühr plus 0,20 Euro pro kWh.

Das Vertrauen in die Technik brauchst du, weil: Es rumpelt und wackelt ein bisschen unten an deinem Wagen. Die Karosserie deines Autos wird fünf Zentimeter angehoben, es macht Geräusche, wenn die Station von unten zehn Bolzen löst und den alten Akku freigibt. Du hörst und spürst es, wenn einer der 13 frischen Stromspeicher, die nebenan im "Battery Hotel" mit rund 40 kW und bei 20 Grad sanft wieder aufgeladen wurden, in dein Auto eingesetzt werden. Die Station zieht die Schrauben wieder fest, der ES8 erwacht wieder zum Leben – und du fährst aus der Power Swap Station wie aus einer Waschanlage . Theoretisch bis zu 312-mal am Tag kann eine Station Batterien wechseln.

Zoom Nur am Display starten und zurücklehnen: Alles Weitere machen Auto und Station.



Die Idee des Akku-Tausches ist nicht neu. Doch Nio ist der erste Hersteller, der seinen Kunden diesen Service anbietet. Die 65 m2 große Power Swap Station in Lier befindet sich zwischen einer Shell-Tankstelle und einem Fast-Food-Restaurant. Umgeben von Tesla-Supercharger und Nio-Schnellladern.

Doch schneller als Wechseln geht’s nicht. Von 7 bis 22 Uhr ist die Station in Norwegen geöffnet. Noch muss eine Aufsichtsperson dabei sein und an einem Display den Vorgang per Hand starten. In China läuft das System bereits komplett autonom.

Die Wechselstation ist Hightech: Mechanisch wird das Fahrzeug in die korrekte Position befördert; ein Laser-Radar und 37 installierte Kameras sorgen dafür, dass die Schrauben millimetergenau erfasst und gelöst werden. "Das kann auch mal etwas länger als fünf Minuten dauern, wenn es Verzögerungen bei der Verbindung vom Auto zur Station gibt", sagt Gert-Jan Geerinckx. Der Belgier, einst bei Tesla , soll für Nio das Netz an Akku-Wechselstationen in Deutschland aufbauen.

Zoom Das Elektro-SUV wird millimetergenau in seine passende Position gebracht, ehe zehn Batterie-Befestigungen gelöst werden.



Nios Europa-Boss Hui Zhang nennt weitere Vorteile des Akku-Wechsels: "Kunden profitieren direkt von einer neuen, besseren Batteriegeneration. Und sie können den Akku up- oder downgraden." Heißt: Mit 100-kWh-Batterie ankommen und mit 75-kWh-Akku wegfahren. Oder umgekehrt. 90 Prozent der Kunden in Norwegen haben den BaaS-Service gewählt.

Zoom AUTO BILD-Redakteur Hauke Schrieber vor der Tauschstation, die etwa so groß wie eine Doppelgarage ist.