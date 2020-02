A b dem 2. März 2020 wird der Maginon eScooter Street One wieder bei Aldi zum Verkauf stehen. Das zeigt ein Blick in die App von Aldi Süd, wo sich bereits das Prospekt für die KW 10 durchblättern lässt. Ob Aldi Nord den b dem 2. März 2020 wird der Maginon eScooter Street One wieder bei Aldi zum Verkauf stehen. Das zeigt ein Blick in die App von Aldi Süd, wo sich bereits das Prospekt für die KW 10 durchblättern lässt. Ob Aldi Nord den E-Scooter ebenfalls wieder im Programm haben wird, ist noch nicht klar. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, denn auch im Dezember, als der Roller das erste Mal bei Aldi erhältlich war, konnte man ihn bei beiden Discountern kaufen.

Gleicher E-Scooter, neuer Preis

Zum Angebot – E-Scooter mit Straßenzulassung bei Amazon Zu dem neuen Angebot hat Aldi eine drastische Preissenkung vorgenommen: Nur noch 199 Euro wird der Maginon eScooter Street One kosten – das sind 80 Euro weniger als noch im Dezember. Warum das so ist, darüber kann man nur spekulieren. Vermutlich liegt es aber an den vergleichsweise schlechten Eckdaten: Die Reichweite ist mit acht bis zwölf Kilometern angegeben. Andere Scooter schaffen mindestens 20 Kilometer. Die Vollgummi-Räder sind ebenfalls im Vergleich zu anderen Produkten ziemlich klein und dürften unkomfortabel zu fahren sein.

Das kann der Aldi-Scooter

Die Kriterien für die Straßenzulassung erfüllt der Maginon eScooter Street One immerhin schon mal. Darunter fallen unter anderem die Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h sowie Vorderlicht, Rücklicht, Klingel und Kennzeichenhalterung. Der Akku ist mit einer Kapazität von 4,4 Amperestunden vergleichsweise klein, was in der bereits erwähnten, geringen Reichweite resultiert. Zum Fahren gibt es drei verschiedene Modi. Der Aldi-Scooter wiegt gut elf Kilo und erlaubt eine maximale Traglast von 100 Kilo.

Regeln für die Fahrt mit dem E-Scooter