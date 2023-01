Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen die Geschäftskunden die einmalig zu zahlenden Überführungskosten von 1084,03 Euro netto (1290 Euro brutto) einplanen. Für die Zulassung inklusive Wunschkennzeichen fallen noch mal 210,08 Euro netto (250 Euro brutto) an. Und so ergeben sich Gesamtleasingkosten von 9946,11 Euro netto (24 mal 360,50 Euro plus 1084,03 Euro plus 210,08 Euro). Dicker Bonus: Das Leasingfahrzeug wird voraussichtlich schon im Februar 2023 verfügbar sein!