Alfa Romeo Stelvio: Gebrauchtwagen-Test

Doch die Exklusivität dürfte für Alfa-Kunden nur ein weiteres Kaufargument sein. Neben der Optik: Große Kühleröffnungen rahmen den charismatischen Grill ein, grimmig dreinblickende Scheinwerfer erinnern an die Giulia . Die ansteigende Silhouette gipfelt im bulligen Heck mit zweiflutigem Auspuff. Das ganze Auto ist eine unmissverständliche Sportansage. Und verspricht damit nicht zu viel., baut kaum Seitenneigung auf und lässt seinen Fahrer die tatsächliche Größe schnell vergessen. Bis zum nächsten Parkhaus, das bei einerzur Tortur werden kann. Immerhin haben vieleneben der Einparkhilfe auch eine Kamera an Bord. Wobei die in der Front hin und wieder mal den Geist aufgibt und damit diverse Assistenten lahmlegt.

Unter der Haube arbeitet ein kräftiger Turbo-Vierzylinder mit Steuerkette. Die Dieselversionen setzen auf einen Zahnriemen. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

Zuverlässiger, wenn auch kaum erfreulicher, ist das Navi . Das System wirkt antiquiert, hat keine Echtzeit-Daten. Ansonsten kann der Innenraum desüberzeugen. Die Verarbeitung wirkt routiniert, Klappergeräusche bleiben die Ausnahme. Ärgerlicher sind da schon die. An unserem Testwagen vom Autohandel Meinhardt in Sottrum sitzt der Tankdeckel völlig schief und steht so über, als wäre er nicht richtig verschlossen. In diesem Fall wird er allerdings auch häufiger gebraucht. Der Testwagen ist einaus 2018.. Genug, um das Trumm in 5,7 Sekunden auf Landstraßentempo zu schubsen. Die serienmäßige Achtstufenautomatik von ZF spielt wie immer hervorragend mit. Macht Spaß, auch wenn der Zweiliter natürlich nicht mehr viel vom großen Geist der alten-Doppelnocker hat. Die versprochenen 8,7 Liter nach WLTP erreicht man allerdings nur mit konsequenter Schleichfahrt. Unter normalen Bedingungen sind