ie meisten SUVs auf dem deutschen Markt sind nur bedingt oder gar nicht geländetauglich. Allradantrieb , also der Schlüssel zum Erfolg im anspruchsvollen Terrain? Fehlanzeige! Echte Gelände-Ambitionen sind den meisten Modellen dieser Fahrzeuggattung also fremd.

Warum ist das so? Ein– schließlich muss eine sogenannte Kardanwelle her, welche die Kraftübertragung vom Motor vorne zur Hinterachse übernimmt. Dazu kommen ein Differenzial und diverse andere Bauteile. All das erhöht den Kraftstoffverbrauch und bringt auch einen kleinen Leistungsverlust mit sich.. Gute Gründe für den Hersteller, den Allradantrieb nur zu verbauen, wenn er vom Kunden explizit gewünscht wird.