Satte 34 Kilogramm leichter

Geld spielte keine Rolle, bei Entwicklung und Preis. Womit wir auch die 103.000 Euro für die A110 R erklärt hätten. Dafür packte man aber auch alles in die R, was technisch legal ist, und strich alles, was sinnlos das Gewicht nach oben treibt. Insgesamt 34 Kilogramm brachte die Diät gegenüber der A110 S. Auf den ersten Blick nicht die große Abmagerungskur. Doch das Ding war ja schon ein Leichtgewicht, man speckte quasi in Details ab. Genauer? Carbonfelgen, minus 12,5. Fronthaube, Dach und Motorabdeckung, 6,6. Carbonschalensitze, 5,0. Gurte, 1,5. Dämmung, 8,9. Auspuff, 3,9 Kilo.