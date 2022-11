Satte 34 Kilo hat Alpine bei der A110 R eingespart



Um Masse zu sparen, setzt ­Alpine auf Kohlefaser und verbaut das superleichte Material an der vorderen Haube (minus 2,9 Kilogramm), den Felgen (12,5 Kilo leichter als an der A110 S) – und ersetzt die Glas-Motorabdeckung durch eine aus Carbon. Selbst die Sabelt-Rennschalen bestehen aus Kohlefaser, was weitere fünf Kilo bringt. Macht unter dem Strich 1082 Kilo – eine Diät um deren 34.

Den größten Schritt dürfte die A110 R in Sachen Rundenzeit jedoch über den Reifen machen. Michelin hat für den Extra-Grip einen Pilot Sport Cup 2 in den Dimensionen 215/40 R 18 vorn und 245/40 R 18 hinten gebacken. Allein der Reifen soll pro Rennstreckenkilometer eine halbe Sekunde bringen.

Cup 2 von Michelin und Brembo-Stopper für den Trackday



Um all das nicht wieder auf der Bremse zu verlieren, steuert Brembo ein High-Performance-Bremssystem mit 320-Millimeter-Scheiben rundum bei. Besonderes Augenmerk hat man in diesem Bereich auf ein neues Luftleitsystem zur Bremsenkühlung gelegt.

Aerodynamisch sorgen ein neuer Frontsplitter und die Luftführung in der Haube für 14 Kilo mehr Abtrieb vorn, der komplette Unterboden wurde verkleidet, seitlich vergrößern neue Carbonschweller die Unterbodenfläche und reduzieren so unerwünschte Verwirbelungen.

Der Diffusor am Heck wurde breiter und nach hinten verlängert. Zusammen mit dem neuen Schwanenhalsflügel wirken so bei Vmax 29 Kilogramm mehr Abtrieb auf die Hinterachse.

Optisch soll die A110 R an das F1 Auto erinnern



Das Außendesign ist derweil vom Look des hauseigenen Formel-1-Teams inspiriert – angefangen natürlich vom matten Racing Blue bis hin zur Tricolore am hinteren Dachholm und dem hohen Anteil an Sichtcarbon.

Im Interieur fallen sofort die bereits erwähnten Sabelt-Rennschalen mit Renngurten ins Auge, doch auch kleine Details wie die Zuziehschlaufen in den Türen verströmen Motorsport-Ambiente. Ein eigenes Telemetriesystem zeigt neben den wichtigen Betriebsparametern auch die Rundenzeit an. Einen Preis hat Alpine noch nicht genannt.

Alonso-Sondermodell trotz Abgang



Neben der normalen Alpine A110 R legen die Franzosen noch ein ganz besonderes Schmankerl für Fans des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Fernando Alonso auf. Konzeption und Vorstellung der auf 32 Exemplare (nach der Anzahl seiner Grand-Prix-Siege) limitierten Sonderedition erfolgte natürlich weit bevor der Spanier in der F1-Sommerpause mit einer Paukenschlag-Ankündigung das Team in Richtung Aston Martin verlassen hatte.

Die Optik hat Fernando jedenfalls zusammen mit den Designern nach seinem persönlichen Gusto zusammengestellt: So ist etwa

die vordere Carbonhaube nur zum Teil in Sichtcarbon ausgeführt. Dachholme und ein Teil der Motorabdeckung sind glanzschwarz

lackiert, die Schwanenhals-Halterungen des Heckflügels in Mattschwarz, Bremszangen und Schlaufen im Innenraum in Orange.