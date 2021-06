D ieses Jahr findet der erste ieses Jahr findet der erste Amazon Prime Day gleich an zwei Tagen statt, und zwar am 21. und 22. Juni 2021. Dann heißt es wieder: Schnell sein und sich als Erster die heißesten Deals und besten Schnäppchen sichern, bevor alles ausverkauft ist. Damit Sie in der Angebots-Flut den Überblick behalten, finden Sie während der Aktion hier immer die besten Deals rund ums Auto. Außerdem gibt es schon jetzt wichtige Tipps, wie Sie am Amazon Prime Day kein Schnäppchen verpassen und sich vorab Guthaben bei Amazon sichern.

Die ersten Prime Day-Deals schon jetzt abstauben

Schon jetzt haut Amazon einige Angebote raus und stimmt damit auf den Prime Day Mitte Juni ein:

10 Euro Guthaben für den Prime Day sichern: Amazon will kleine und mittlere Verkaufspartner unterstützen und investiert darin, das Angebot für Prime-Mitglieder attraktiv zu machen. Wer zwischen dem 7. und 22. Juni bei einem kleinen oder mittleren Anbieter über Amazon einkauft, erhält 10 Euro Guthaben für den Prime Day.

Amazon Music: Wer jetzt ein Amazon Music-Abo abschließt, kann vier Monate gratis hören. Erst danach wird das Angebot kostenpflichtig und kostet 7,99 Euro im Monat. Für Nicht-Prime-Mitglieder liegt der Preis bei 9,99 Euro pro Monat. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Die Aktion läuft bis einschließlich 22. Juni.

Audible: Zum Prime Day gibt es das Hörbuch-Abo von Audible für ein halbes Jahr zum stark reduzierten Preis. Die ersten sechs Monate kosten dann nur 2,95 Euro statt üblicherweise 9,95 Euro. Nach Ablauf der Aktion wird der Preis auf das übliche Niveau angehoben. Das Angebot gilt nur für Prime-Mitglieder.

Battlefield 4: Gamer können sich freuen: Prime-Mitglieder erhalten im Prime Gaming-Bereich einen Gutscheincode, mit dem sie sich Battlefield 4 kostenlos herunterladen können. Darüber hinaus bietet Prime Gaming viele weitere Angebote und kostenlose Games. Der Deal gilt bis einschließlich 20. Juni.

Wann geht der Amazon Prime Day los?

In diesem Jahr startet der Amazon Prime Day am Montag, 21. Juni, um 0 Uhr. Er endet am Dienstag, 22. Juni, um 23:59 Uhr – es ist also 48 Stunden lang Prime Day. In dieser Zeit wird es viele spannende Angebote aus allen Produktkategorien geben. Dazu starten im Fünf-Minuten-Takt neue Blitz-Deals – es lohnt sich also, aufmerksam zu bleiben.

Kein Prime Day-Angebot verpassen: Deals-Alarm

Es ist nicht nötig, am Amazon Prime Day alle paar Minuten durch haufenweise neuer Blitz-Angebote zu swipen, um alle Deals im Auge zu behalten. In der Amazon-App gibt es am Prime Day die Möglichkeit, über einen Klick auf den Button "Beobachten" bestimmte Artikel zu überwachen. Sollte der gewünschte Artikel am Prime Day im Angebot sein, gibt es eine Benachrichtigung über die App. Wer schon jetzt Artikel vormerken möchte, der kann sie auf seinem Merkzettel speichern. Die besten Deals rund ums Auto gibt es an den Aktionstagen natürlich wie gewohnt bei AUTO BILD.

Wie kann man am Prime Day teilnehmen?

Um am Prime Day teilzunehmen, ist eine Amazon Prime-Mitgliedschaft erforderlich. Die kostet 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro monatlich. Wer noch kein Prime-Mitglied ist, der kann eine 30-tägige kostenlose Probemitgliedschaft abschließen. Für Studenten gibt es die Prime-Probemitgliedschaft sogar für ganze zwölf Monate. Nach Ablauf der kostenlosen Prime-Mitgliedschaft wird die Mitgliedschaft kostenpflichtig. Dafür wird aber auch einiges geboten: Neben kostenlosem Premium-Versand ohne Mindestbestellwert erhalten Prime-Kunden beispielsweise Zugriff auf den Video-Streamingdienst Prime Video, den Musik-Streamingdienst Prime Music und die Kindle-Leihbücherei. Außerdem erhalten Sie unbegrenzten Online-Speicherplatz für Ihre Fotos.