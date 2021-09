E gal ob Hochdruckreiniger, Waschsauger oder Heckenschere – die Produktpalette der Firma Kärcher ist breit aufgestellt. Dank der gal ob Hochdruckreiniger, Waschsauger oder Heckenschere – die Produktpalette der Firma Kärcher ist breit aufgestellt. Dank der Amazon September Deals , die noch bis zum 14. September laufen, sind auch Kärcher-Produkte momentan zu Schnäppchenpreisen erhältlich. AUTO BILD hat für Sie die besten Kärcher-Deals herausgesucht!

Amazon September Deals: Kärcher-Produkte Kärcher K4 Hochdruckreiniger Preis: 256,99 Euro* Kärcher WV1 Fenstersauger Preis: 39,99 Euro* Kärcher SE5.100 Waschsauger Preis: 207,99 Euro* Kärcher VC3 Staubsauger Preis: 85,99 Euro* Kärcher OC3 Outdoor Cleaner Preis: 150,99 Euro* *Amazon-Preise Stand: 10.09.2021, 11:30 Uhr *Amazon-Preise Stand: 10.09.2021, 11:30 Uhr

Amazon September Deals: Kärcher-Hochdruckreiniger im Angebot

Mehr als 100 Euro kann man gerade dank der September Deals beim Kauf eines Kärcher K4 Power Control Home-Hochdruckreinigers sparen. Der Hochdruckreiniger , der mit einer Schlauchtrommel geliefert wird, kann per App-Unterstützung auf den richtigen Druck für die Reinigungsaufgabe eingestellt werden. Der Druck wird dabei durch das Drehen des Strahlrohrs eingestellt, eine LED-Anzeige hilft dabei, auch wirklich den richtigen Druck zu erwischen – einer schonenden Wagenwäsche steht also nichts mehr im Wege. Inklusive Home-Kit, das aus einem Flächenreiniger, einem Stein- und Fassadenreiniger und acht Meter Hochdruckschlauch besteht, kostet der Hochdruckreiniger momentan nur 256,99 Euro.

Kärcher-Waschsauger zum Schnäppchenpreis

Mit ihm gehören dreckige Polster und Teppiche der Vergangenheit an: Der Kärcher SE 5.100-Waschsauger ist nicht nur im Haushalt nützlich, sondern kann auch bei der Auto-Innenraumreinigung nützlich sein. Der Waschsauger kann sowohl trocken als auch nass saugen und arbeitet mit einem Sprühdruck von einem bar. Frisch- und Schmutzwasser sind voneinander getrennt, ein Flachfaltenfilter soll für den einfachen Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen sorgen. Der Lieferumfang umfasst mehrere Düsen, u. a. eine Bodendüse, mit der auch der Werkstatt vom Dreck befreit werden kann. Statt 319,99 Euro (UVP) kostet der Waschsauger aktuell nur 207,99 Euro – das ist eine Ersparnis von 112 Euro!

700 Watt Leistung schafft der Staubsauger Kärcher VC 3, der aktuell mit einem Rabatt von 35 Prozent für 85,99 Euro erhältlich ist. Der Staubsauger arbeitet ohne Staubsaugerbeutel, ist stattdessen mit einem transparenten Schmutzbehälter ausgestattet, der ausgewaschen werden kann. Zusätzlich ist der Staubsauger auch mit einem Hepa-Filter versehen, der allergieauslösende Partikel filtern soll. Zum Lieferumfang gehören ein Teleskopsaugrohr, eine Fugendüse, eine Bodendüse und ein Möbelpinsel.

Kärcher-Produkte günstig bei Amazon

Ein praktischer Helfer für unterwegs ist der Kärcher Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Plus Car. Der kleine Reiniger ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, kann aber auch über die 12-Volt-Steckdose des Autos betrieben werden. Der OC3-Plus arbeitet mit einem schonenden Niederdruck. So können nicht nur Autos, sondern auch Fahrräder, Kinderwagen oder Camping-Ausrüstung gereinigt werden. Der Wassertank umfasst sieben Liter. Anstatt für 189,99 Euro ist der OC 3 Plus aktuell für nur 150,99 Euro erhältlich!