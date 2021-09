D ie ie Amazon September Deals locken aktuell mit großen Rabatten und vielen Schnäppchen. Wer gerade auf der Suche nach einem neuen Kindersitz ist, der kann davon auch profitieren. Momentan gibt es ordentlich Nachlass auf Kindersitze der Firma Maxi-Cosi und einen Kindersitz von Osann im Blitzdeal. Um etwas Übersicht zu schaffen, hat AUTO BILD für Sie einen Blick auf die besten Kindersitz-Deals geworfen!

Amazon September Deals: Osann Huddle im Blitz-Deal

Dreißig Euro können eingespart werden, wenn man schnell ist und sich einen Osann Huddle sichert, der dank der Amazon September Deals momentan für 99,95 Euro im Blitzdeal erhältlich ist. Der Osann Huddle ist für Kinder mit einem Körpergewicht von bis zu 36 Kilogramm zugelassen, das entspricht ungefähr einem Alter von der Geburt bis zu 12 Jahren. Bis zu einem Körpergewicht von 18 Kilogramm kann der Kindersitz als Reboarder genutzt, also entgegen der Fahrtrichtung montiert werden. Das entlastet im Falle eines Unfalls die Nackenmuskulatur des Kindes stark. Ab einem Körpergewicht von 9 Kilogramm kann der Osann Huddle aber auch in Fahrtrichtung genutzt werden. Noch dreizehn Stunden (Stand: 10 Uhr) ist der Kindersitz noch im Blitzdeal erhältlich - oder solange der Vorrat reicht.

Kindersitze von Maxi-Cosi bei Amazon im Angebot

Gleich drei Kindersitze, die auch von Babys genutzt werden können, sind dank der Amazon September Deals im Preis reduziert worden. Mit 26 Prozent Rabatt ist momentan der Maxi-Cosi Citi bei Amazon im Angebot. Die Babyschale ist für Kinder mit einem Körpergewicht von bis zu 13 Kilogramm zugelassen, was ungefähr einem Alter von der Geburt bis zu 13 Monaten entspricht. Die Babyschale ist mit einer herausnehmbaren Neugeborenen-Einlage und einem Tragegriff ausgestattet. Zudem kann der Maxi-Cosi Citi auf verschiedene Kinderwagen montiert werden. Erhältlich ist die Babyschale momentan für 79,66 Euro.

Ganze 86 Euro spart man zum Beispiel beim Kauf eines Maxi-Cosi Mica. Befestigt wird der Kindersitz per Isofix und einem Stützfuß. Der Kindersitz ist mit einer 360 Grad-Drehfunktion ausgestattet und erleichtert so das Einsetzen des Babys. Doch das ist noch nicht alles: Bei dem Maxi-Cosi Mica handelt es sich um einen mitwachsenden Kindersitz. Das heißt, dass er durch einfache Handgriffe von der Babyschale in einen Kindersitz umgebaut werden kann. Deshalb ist der Kindersitz auch für Kinder mit einem Alter von vier Monaten bis zu ungefähr vier Jahren zugelassen. Erhältlich ist der Maxi-Cosi Mica momentan für 249,99 Euro.

Für Kinder mit einer Körpergröße von 61 bis 105 Zentimetern ist der Maxi-Cosi AxissFix zugelassen, somit ist der Kindersitz für Kinder mit einem Alter von 4 Monaten bis zu ungefähr 4 Jahren zugelassen. Der AxissFix wird über die Isofixpunkte des Autos befestigt. Die Drehfunktion ermöglicht die Ausrichtung entgegen der Fahrtrichtung (61 bis 87 Zentimeter) und in Fahrtrichtung (76 bis 105 Zentimeter). Der Sitzbezug ist abnehmbar und kann gewaschen werden, der Sitz lässt sich in sieben verschiedenen Positionen verstellen. Erhältlich ist der Maxi-Cosi AxissFix für 287,99 Euro, das sind über 35 Euro Ersparnis!

Weitere Kindersitze von Maxi-Cosi günstig im September-Deal

Es gibt noch weitere Kindersitze des Herstellers Maxi-Cosi, die durch die Amazon September Deals besonders günstig sind. So zum Beispiel den Maxi-Cosi Tanza. Der Kindersitz wird über die Isofix-Punkte des Autos befestigt und kann von Kindern mit einer Größe von 100 bis 150 Zentimetern genutzt werden, was ungefähr einem Alter von 3,5 bis 12 Jahren entspricht. Erhältlich ist der Maxi-Cosi Tanza nun für 110,99 Euro - das entspricht einer Ersparnis von 38 Euro!

Etwas mehr Geld, nämlich 42 Euro, kann man beim Kauf des Maxi-Cosi Kore i-Size sparen. Der Kindersitz ist ebenfalls für Kinder mit einer Körpergröße von 100 bis 150 Zentimetern zugelassen. Der Kore i-Size ist in der Höhe verstellbar und wächst so mit dem Kind mit. Anstatt für 161,99 Euro ist der Kindersitz momentan für nur 119,99 Euro erhältlich. Das entspricht einer Ersparnis von 26 Prozent!

Fast 40 Euro spart man beim Kauf des Maxi-Cosi Axiss. Der Gruppe 1-Kindersitz ist für Kinder mit einem Körpergewicht von 9 bis 18 Kilogramm zugelassen, das entspricht ungefähr einem Alter von 9 Monaten bis zu 4 Jahren. Der Axiss ist mit einer Drehfunktion ausgestattet, um das Einsetzen des Kindes zu erleichern. Die Kopfstütze und das sitzeigene Gurtsystem lassen sich auf die Größe des Kindes anpassen. Statt 180,70 Euro (UVP) ist er momentan für 149,99 Euro erhältlich. Im Amazon-Shop von Maxi-Cosi lassen sich noch weitere Schnäppchen finden: Hier sind nicht nur Kindersitze, sondern auch viele Zubehör-Teile deutlich reduziert.