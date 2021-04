Audi

Dieser80 in "Tornadorot" wurde 1991 zum ersten Mal zugelassen und ist bishergelaufen. Sein(Motorkennbuchstabe: PM) leistet 90 PS. In 12,4 Sekunden beschleunigt die Limousine auf Tempo 100, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 184 km/h. Der Audi kommt mitund Katalysator. Er hat das Komfort-Paket "Young Edition" an Bord (Aufpreis damals: 2375 Mark) – es beinhaltet einen in Höhe einstellbaren Fahrersitz, die Radioanlage "Beta" mit Stabantenne, ein Schiebedach, Servolenkung und eine Rücksitzbank mit im Kopfraum angeformter Rücksitzlehne sowie klappbarer Mittelarmlehne. Eine Anhängerkupplung ist ebenfalls mit von der Partie.auf Original-Stahlfelgen werden mitgeliefert (zum großen AUTO BILD-Sommerreifen-Test 2021)