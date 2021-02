er Audi A1 könnte eingestellt werden. Das hat Audi-Chef Markus Duesmann laut Autocar angedeutet., weil es im VW-Konzern andere Marken gäbe, deren Kleinwagen sehr erfolgreich seien und in großer Stückzahl produziert würden. Welche Autos gemeint sind, liegt auf der Hand: Der A1mit VW Polo Skoda Fabia und Seat Ibiza . Schon seit einiger Zeit werden Kleinwagen für die Hersteller unattraktiver, denn die. Gleichzeitig müssen Emissionsgrenzen und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und die Kunden erwarten mehr Technik zum kleinen Preis. Als neuen Einstieg in die Audi-Welt sieht Duesmann darum zukünftig eher kleine SUVs wie den Q2

Ein elektrischer A2 könnte sich an der 2019 vorgestellten Studie AI:me orientieren. ©Audi AG

Winterprodukte Zum Angebot Kärcher elektrischer Eiskratzer Preis*: 46,15 Euro Ctek CT5 Time to Go Preis*: 84,90 Euro Ctek MXS 5.0 Preis*: 63,36 Euro Dino Startbooster Preis*: 91,95 Euro Sonax Antifrost & Klarsicht Preis*: 9,49 Euro Sonax Scheibenenteiser Preis*: 7,49 Euro *Preis: Amazon-Preis am 12.01.2021 *Preis: Amazon-Preis am 12.01.2021

Aber: Audi scheint an einem elektrischen A2 -Nachfolger zu arbeiten.. Der Audi-Chef verriet Autocar, dass intern über einen elektrischen A2 oder A3 diskutiert wird: "Vielleicht nicht genau in diesem Design, aber ich mag den A2." Duesmann kündigte außerdem an, dassin den nächsten zehn Jahrenwerden, um Überschneidungen mit Elektroautos zu vermeiden.