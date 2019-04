Das Cockpit des AI:me ist reduziert. Ein großer Bildschirm zieht sich unterhalb der Windschutzscheibe um die Passagiere herum.

Das Design des Concept Cars erinnert an einen Mini-Van – und damit entfernt an den Audi A2. Mit dem boten die Ingolstädter zwischen 1999 und 2005 ein unkonventionelles Fahrzeugkonzept in der Kleinwagenklasse an. Der kompakte AI:me fährt rein elektrisch und basiert auf dem MEB-Baukasten des VW-Konzerns. Für den Vortrieb sorgt ein 170-PS-E-Motor an der Hinterachse. Verschiedene Akku-Konfigurationen sollen Reichweiten zwischen 400 und 600 Kilometern ermöglichen.