Audi A3 8Y: Kaufberatung

D a steht sie also, die nunmehr vierte Generation des ersten deutschen Premium-Kompakten. Der Hersteller hat uns vor das Audi-Forum in Ingolstadt gleich drei a steht sie also, die nunmehr vierte Generation des ersten deutschen Premium-Kompakten. Der Hersteller hat uns vor das Audi-Forum in Ingolstadt gleich drei A3 gestellt. Normalerweise holen hier erwartungsvolle Kunden ihren Neuwagen ab. Wir dürfen unsere Autos zwar nicht mitnehmen, aber zumindest für Sie genau unter die Lupe nehmen. Auf den ersten Blick scheint der neue A3 mehr eine detailreiche Evolution statt eine bahnbrechende Revolution zu sein. Die Proportionen, sowohl beim Sportback als auch bei der 15 Zentimeter längeren Limousine , sind nahezu unverändert. Drei Zentimeter mehr Breite und Länge gestehen die Verantwortlichen in Ingolstadt dem Kompakten zu, der Radstand (2,64 Meter) bleibt indes gleich. Die Plattform, den "MQB evo", teilt er sich mit dem aktuellen Golf 8 sowie dem Seat Leon. Beim Design, das Sie bitte selbst beurteilen, halten sich die Veränderungen ebenfalls im Rahmen. Wohl am prägnantesten: der nochmals breitere Kühlergrill und die neuen und jetzt serienmäßigen LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten.

In der zweiten Reihe gibt's auseichend Platz

Audi A3 (2020): Test - Fahrbericht - Kompakt - Infos Erste Fahrt im neuen A3 Zur Videoseite Deutlich umfangreicher fällt die Überarbeitung im Innenraum aus. Der Platz ist üppig, und schon die regulären Sitze bieten reichlich Komfort (die Bezüge sind übrigens teilweise aus recycelten PET-Flaschen gefertigt). Darf's etwas mehr sein? Dann empfehlen wir die Sportsitze (350 Euro) mit verstellbarer Oberschenkelauflage. In der zweiten Reihe residieren Mitreisende bis 1,85 Meter ohne Probleme, wobei die Beinauflage eine Spur länger ausfallen dürfte. Das Kofferraumvolumen für den Sportback liegt bei klassenüblichen 380 bis maximal 1200 Liter, das der Limousine bei unveränderten 425 Litern. Im Innenraum orientiert sich der A3 an der aktuellen Designsprache seiner Geschwister. Zur nach wie vor übersichtlichen Grundausstattung gehört neben volldigitalen Instrumenten auch ein 10,1 Zoll großes Touch-Infotainment mit klar strukturierter und durchdachter Menüführung. Vorbildlich ist Audis Kompromiss bei der Ergonomie. Anders als beim Golf oder Seat, deren Touch-Strategie reichlich Einarbeitungszeit erfordert, bleibt Audi beispielsweise bei einer klassischen Klimabedienung. Es wird gedreht und gedrückt statt gewischt. So lässt sich die Temperatur auch noch während der Fahrt problemlos justieren.

Die Regler für Lautstärke und Wiedergabe sorgen für Diskussionen

Eine Neuerung, die auch in der Redaktion für Diskussionen sorgt, ist der berührungsempfindliche Regler für Lautstärke und Wiedergabe. All jene, die Anfang der 2000er-Jahre einen iPod von Apple ihr Eigen nannten, kennen das Prinzip. Mit einer Kreisbewegung wird's lauter bzw. leiser. Durch eine leichte Vertiefung kreist der Finger nicht führungslos über die Mittelkonsole. Eine interessante, wenn auch nicht notwendige Lösung. Extras, die wir Ihnen für den Innenraum empfehlen: die Sitzheizung vorn (331 Euro), die es auch nach vier Generationen noch nicht serienmäßig gibt. Dazu den elektrisch verstellbaren Fahrersitz (375 Euro), sofern viele unterschiedliche Familienmitglieder das Auto fahren. Muss: die 4-Lendenwirbelstütze (263 Euro). Achtung: Die Massagefunktion (438 Euro) können Sie sich sparen, hier fährt einzig und allein die Lendenwirbelstütze rein und raus – kein echter Mehrwert. Für gelegentliche oder auch häufigere Transporte essenziell und ebenfalls nicht Serie ist die teilbare Rücksitzbank (Verhältnis 40:20:40) für 194 Euro.

Recht übersichtliches Angebot an Motoren

Mit dem Adaptivfahrwerk (1101 Euro) rollt der A3 auch über vom Wetter malträtierten Asphalt noch sehr komfortabel. ©Audi AG Bei den Motoren sieht es zum aktuellen Zeitpunkt wie folgt aus: Basisbenziner ist der 1,0-Liter-Dreizylinder mit 110 PS , auch bekannt als 30 TFSI. Für den Wenigfahrer das Mittel zum Zweck. Beim Grundgewicht von gut 1,3 Tonnen dürfen Sie keine Wunder erwarten, dazu ist er bei höheren Drehzahlen im Innenraum recht präsent. Aber das ist Klagen auf hohem Niveau. Zweiter im Bunde ist der 35 TFSI. In Zahlen bedeutet das: 1,5-Liter-Vierzylinder und 150 PS. Im Teillastbetrieb kappt der Motor Zylinder zwei und drei. Das soll laut Audi rund 0,4 Liter Sprit sparen . Entscheiden Sie sich für das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (1949 Euro), fahren Sie darüber hinaus mit Mildhybrid-Technik. Der Riemen-Starter-Generator unterstützt beim Anfahren mit bis zu 9 kW und 50 zusätzlichen Nm. So setzt sich der A3 geschmeidig in Bewegung, der Vierzylinder hält sich vornehm zurück. Er verkündet sein Dasein, wie schon der Dreizylinder, erst unter Anstrengung vehement. Bei den Selbstzündern stehen der 30 TDI (jetzt mit 300 Nm Drehmoment und 2,0 Liter statt 1,6 Liter Hubraum) und der 35 TDI zur Wahl. Schon der Einsteiger – unser Tipp – harmoniert vorzüglich mit der neuen Sechsgang-Handschaltung. Auf einer ersten Tour rund um Ingolstadt mit reichlich unterschiedlichen Verkehrsbedingungen verbrauchten wir laut Bordcomputer 6,2 Liter Diesel. Der leistungsstärkere 35 TDI mit 150 PS ist, keine Überraschung, das Universal-Aggregat aus dem Hause VW. Das dazugehörige DSG (nur für den 35 TFSI und TDI) schaltet angenehm verschliffen ohne Auffälligkeiten. Der kürzlich vorgestellte S3, mit aufgeladenem Zweiliter-Vierzylinder, leistet jetzt 310 PS, 400 Nm und kommt selbstverständlich wieder mit Allradantrieb . Klare Empfehlung, unabhängig von der Motorisierung: das Adaptivfahrwerk für 1101 Euro. Damit gleitet der A3 im "Comfort-Modus" ausgesprochen gelassen über Unebenheiten. Im "Dynamic-Modus" straffen sich die Dämpfer sowie die optionale Progressivlenkung (243 Euro), ohne Unebenheiten direkt weiterzureichen.

Der A3 hat beeindruckende Technik an Bord

Nervt: Halten Sie die Hände lange ruhig am Lenkrad, glaubt die Technik, dass Sie das Steuer losgelassen haben. Dann braucht's einen kurzen Ruckler. ©Audi AG Kaufberatung Audi A3 8Y zur Galerie Fazit von Christoph Richter: Der neue A3 knüpft an die Tugenden seiner Vorgänger an, kann sich dem von Konzernmutter VW auferlegten Sparprogramm aber nicht vollends entziehen. Unterm Strich ein gelungener, wenn auch nicht an allen Stellen überzeugender, Modellwechsel. Modellpalette 30 TFSI 35 TFSI S3 Motor / Hubraum R3, Turbo / 999 cm3 R4, Turbo / 1498 cm3 R4, Turbo / 1984 cm3 Getriebe (man. | automat.) 6-Gang | – 6-Gang | 7-G.-Doppelkupplung – | 7-Gang-Doppelkupplung kW (PS) bei 1/min 81 (110) / 5500 110 (150) / 5000-6000 228 (310) / 5450-6500 Nm bei 1/min 200 / 2000-3000 250 / 1500-3500 400 / 2000-5450 Höchstgeschwindigkeit 204 km/h 224 km/h 250 km/h 0–100 km/h 10,6 s 8,4 s 4,8 s Normverbrauch (WLTP) 5,5 l Super 5,8 | 5,6 l Super 8,1 l Super Plus Abgas CO2 • EU-Norm 124 g/km • Euro 6d 132 | 128 g/km • Euro 6d-Temp 184 g/km • Euro 6d OPF • SCR-Kat.*/ AdBlue-Tank ja • – ja • – ja • – Grundpreis** 26.124 / 27.001 Euro 28.171 / 29.048 Euro 46.302 / 47.179 Euro Fazit Der Einsteiger mit schmalen, aber für Wenigfahrer ausreichenden 110 PS. Der Dreizylinder läuft gediegen, überzeugt dazu mit wenig Durst. Das Allround-Talent aus dem Konzernregal. Sparsam dank Mildhybridtechnik, Zylinderabschaltung und Getriebefreilauf. Unter Last allerdings zu laut. Bis der RS 3 mit rund 400 PS anrollt, übernimmt der S3 die Spitzenposition. Der Handschalter ist passé, dafür gibt’s 10 PS mehr bei gleichem Drehmoment. Ökotrend-Wertung*** 2- 2- / 2- k. A. 30 TDI 35 TDI Motor / Hubraum R4, Turbo / 1968 cm3 R4, Turbo / 1968 cm3 Getriebe (man. | automat.) 6-Gang | - – | 7-Gang-Doppelkupplung kW (PS) bei 1/min 85 (116) / 2750-4250 110 (150) / 3000-4200 Nm bei 1/min 300 / 1600-2500 360 / 1600-2750 Höchstgeschwindigkeit 206 km/h 224 km/h 0–100 km/h 10,1 s 8,4 s Normverbrauch (WLTP) 4,3 l Diesel 4,5 l Diesel Abgas CO2 • EU-Norm 112 g/km • Euro 6d-Temp 119 g/km • Euro 6d-Temp OPF • SCR-Kat.* / AdBlue-Tank – • ja, 13 Liter AdBlue – • ja, 13 Liter AdBlue Grundpreis** 29.146 / 30.023 Euro 34.020 / 34.897 Euro Fazit Der kleine Diesel ist in Verbindung mit der Handschaltung eine feine Kombination. Tipp für Vielfahrer: Den großen Bruder braucht's nicht zwingend. Ein weiterer Klassiker aus dem Regal. Nominell nur beim Drehmoment deutlich voraus, das gilt gleichermaßen für den Preis. Ökotrend-Wertung*** 3+ 3+ *SCR = Selective Catalytic Reduction: Stickoxide (NOx) werden in Stickstoff (N2) und Wasser (H2O) umgewandelt; **Preise gelten für Sportback und Limousine; ***Unterschiedliche Werte gelten für Normal- (6-Gang) und Mildhybrid-Variante (7-Gang-DKG) Mehr als bei den Antrieben ändert sich bei den technischen Helferlein. Schon die Serienassistenz (Notbrems-, Ausweichassistent sowie Spurverlassenswarner) gibt sich keine Blöße. Deutlich spannender und auch entspannter fahren Sie allerdings mit dem Assistenzpaket für aktuell 3246 Euro. Neben üblichen Kleinigkeiten wie Fernlicht-, Notfall- und Effizienzassistent sowie der Einparkhilfe und einer kamerabasierten Verkehrszeichenerkennung ist vor allem der aktive Fahrassistent interessant, denn so geht es Richtung autonomes Fahren . Beschleunigen, bremsen, lenken, Abstand halten – geht alles automatisch, und das funktioniert auch ganz gut. Einziges Problem, das wir bereits von anderen Audi-Modellen kennen: Fahren Sie lange geradeaus und halten die Hände ruhig am Lenkrad, glaubt die Technik, dass Sie das Steuer losgelassen haben. Ein leichtes Drücken des Volants wie bei BMW und Mercedes reicht zur Korrektur allerdings nicht: Das Lenkrad braucht einen kurzen Ruckler, was auf Dauer lästig ist. Die Verkehrszeichenerkennung hat während der Testfahrt nur wenige Male ein falsches Tempolimit angezeigt; das sieht bei anderen Herstellern bedeutend schlechter aus. Sollte Ihnen das Paket zu teuer sein, besteht die Option, die Extras einzeln zu ordern. Unsere Empfehlung: das Head-up-Display (779 Euro) und der adaptive Fahrassistent (233 Euro).Der neue A3 knüpft an die Tugenden seiner Vorgänger an, kann sich dem von Konzernmutter VW auferlegten Sparprogramm aber nicht vollends entziehen. Unterm Strich ein gelungener, wenn auch nicht an allen Stellen überzeugender, Modellwechsel.