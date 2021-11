Audi will offenbar den A3 höher legen. Als "allroad quattro " könnte sich dasin die Ahnenreihe von A4 und A6 gesellen und so eine Alternative für alle darstellen, denen die Mittelklasse-Modelle zu groß sind.Der A3 wäre das erste Modell der Reihe, das kein Kombi ist.

Klar, der A3 allroad ist zuerst einmal am zusätzlichen Platz in den Radhäusern erkennbar. Diese werden mitund werden so robust gegenüber Steinschlägen gemacht.Auch der Schweller bekommt eine Kunststoffverkleidung, die auf der Zeichnung eine Edelstahlleiste trägt. An der Front fällt der ebenfalls in Edelstahl ausgeführtauf.