en Audi A6 gibt es jetzt auch als Plug-in-Hybrid . Er trägt den etwas sperrigen Namen A6 55 TFSI e quattro und bringt es auf. Bereitgestellt wird die Leistung von einem 252 PS starken Vierzylinder-Benziner in Kombination mit einem 143-PS-Elektromotor, der in der Siebengang-Automatik verbaut ist. Von null auf 100 km/h sprintet der Plug-in-A6 in 5,6 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h. Rein elektrisch fährt das Auto bis zu 135 km/h schnell. Als Stromspeicher dient eineim Heck, die eine rein elektrischeermöglichen soll.

In zweieinhalb Stunden soll die 14,1 kWh große Batterie wieder voll geladen sein.

Zur Ausstattung zählt Audis vorausschauender. Der sorgt beispielsweise dafür, dass der A6 die letzte Etappe einer Strecke rein elektrisch fährt. Dazu wertet das System Navi-Infos, Echtzeit-Verkehrsdaten, den Fahrstil und die Daten der Fahrzeugsensoren aus. Das Ergebnis:. Die leere Batterie kann mit einer Ladeleistung von 7,4 kW in zweieinhalb Stunden wieder voll geladen werden. Mit dem markeneigenen e-tron-Charging-Service bietet Audi den Käufern außerdem den Zugang zu 110.000 Ladepunkten in ganz Europa an. Eine eigenezeigt die Ladesäulen an und informiert den Fahrer, wie lange es dauert, bis die Batterie voll ist. Außerdem kann über diese App bereits aus der Ferne die Klimaanlage eingeschaltet werden.