Audi A7: Gebrauchtwagen-Test

Nichts sollte an den Vertretermief vergangener Tage erinnern. Dafür bekam der herausgeputzte Bruder des viertüriges Fließheck, das viel sportlicher und zeitgeistiger auftritt als der konservative große Bruder und wesentlich freigeistiger und exklusiver als der brave Technikspender. Exklusiv blieben beim ersten A7 ab 2010 vorerst vor allem die Verkaufszahlen. Dabei wurde er von der Fachpresse für sein hübsches wie praktisches Heck bejubelt. Doch die Kunden zögerten. Vielleicht, weil ihnen die Form zu avantgardistisch war, vielleicht war ihnen das ganze Auto auch zu teuer. Schon zu Beginn ging unter 50.000 Euro praktisch nichts. Angenehm motorisiert und nicht in der Holzklasse-Edition waren sechsstellige Kurse nicht unüblich. Dabei ist Holzklasse etwas unfair. Das Nötigste ist immer an Bord. Auch die Automatik. Aber schon da wird es kompliziert. Audi A6 sogar einen neuen Namen verpasst: A7 . Die direkte Griffweite zum großen und luxuriösen A8 ist kein Zufall. Ein viertüriges Fließheck, das viel sportlicher und zeitgeistiger auftritt als der konservative große Bruder und wesentlich freigeistiger und exklusiver als der brave Technikspender. Exklusiv blieben beim ersten A7 ab 2010 vorerst vor allem die Verkaufszahlen. Dabei wurde er von der Fachpresse für sein hübsches wie praktisches Heck bejubelt. Doch die Kunden zögerten. Vielleicht, weil ihnen die Form zu avantgardistisch war, vielleicht war ihnen das ganze Auto auch zu teuer. Schon zu Beginn ging unter 50.000 Euro praktisch nichts. Angenehm motorisiert und nicht in der Holzklasse-Edition waren sechsstellige Kurse nicht unüblich. Dabei ist Holzklasse etwas unfair. Das Nötigste ist immer an Bord. Auch die Automatik. Aber schon da wird es kompliziert.

Gebrauchter Audi A7: Das sollten Käufer wissen!

Bei der S tronic macht das Steuergerät Probleme, bei der Multitronic eher die Software. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD A7 : ein S tronic genanntes Die S tronic ist hier ziemlich haltbar. Probleme gibt es höchstens mit dem Steuergerät. Aber sie arbeitet nicht auf Oberklasseniveau. Allein der Wechsel zwischen R und D dauert eine gefühlte Ewigkeit, Rangieren wird so zur Geduldsprobe. Auch von ruckfreiem Anfahren hält sie nicht viel. Ein Übel, das sich mit dem Alter nur verschärft. Die Multitronic gilt im A7 als nicht so katastrophal wie in früheren Typen. Dennoch muss man den Gummibandeffekt mögen. Ohnehin ist sie nur in den 204 Achtstufen-Wandlerautomatik ist dem Top-Diesel mit 313, 320 und 326 PS sowie den RS-7-Modellen mit V8- Benziner und 560 beziehungsweise 605 PS vorbehalten. Ganz nett, vielleicht aber etwas mehr als nötig. Technische Daten: AudiA7 3.0 TFSI quattro Motor V6, Kompr./vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 2995 cm³ Leistung 221 kW (300 PS) b. 5250/min Drehmoment 440 Nm bei 2900/min Höchstgeschw. 250 km/h 0–100 km/h 5,6 s Tank/Kraftstoff 75 l/Super Getriebe/Antrieb 7-Gang-DKG/Allrad Länge/Breite/Höhe 4969/1911/1420 mm Kofferraumvolumen 535-1350 l Leergewicht/Zuladung 1860/460 kg Drei Getriebe arbeiten im: ein S tronic genanntes Doppelkupplungsgetriebe , eine stufenlose Multitronic und eine Achtstufen-Wandlerautomatik.Probleme gibt es höchstens mit dem Steuergerät. Aber sie arbeitet nicht auf Oberklasseniveau. Allein der Wechsel zwischen R und D dauert eine gefühlte Ewigkeit, Rangieren wird so zur Geduldsprobe. Auch von ruckfreiem Anfahren hält sie nicht viel. Ein Übel, das sich mit dem Alter nur verschärft.Dennoch muss man den Gummibandeffekt mögen. Ohnehin ist sie nur in den 204 PS starken 2.5- und 2.8-FSI-Versionen sowie im 3.0 TDI zu finden. Sie ist immer an Frontantrieb gekoppelt und flog Mitte 2014 aus dem Programm. Die ziemlich gute. Ganz nett, vielleicht aber etwas mehr als nötig.

Neben den bekannten A6-Schwächen gibt's spezielle Probleme

Cockpit wie im A6. Die Menüführung, die vielen Knöpfe und der kleine Bildschirm wirken veraltet. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD Ein Sechszylinder darf es schon sein. Gut harmoniert der Diesel, wobei sich der EA897 genannte Selbstzünder den traurigen Ruf des Schummeldiesels erworben hat, was der Wertbeständigkeit nicht gerade hilft. Viel Auswahl gibt es auch bei den Fahrwerken. Neben den Standarddämpfern bot Audi die strafferen S-line-Dämpfer sowie ein Luftfahrwerk an. Nur das bietet echten Oberklassekomfort, wobei auch die Kosten im wahrscheinlichen Fall eines Defektes echt Oberklasse sind. Zu gebremst sollte die Investitionslust aber auch so nicht ausfallen, denn der A7 bietet neben den bekannten A6-Schwachstellen wie streikenden Navi-Monitoren, verschlissenen Achsaufhängungen, elektrischen Parkbremsen, die schlappmachen, streikenden Keyless-Go-Systemen und Knister- und Klappergeräuschen im Innenraum auch noch einige spezielle Baustellen. So schließen die rahmenlosen Fenster mitunter schlecht und sorgen für laute Windgeräusche. Wenn der Heckspoiler nicht wie geplant bei Tempo 140 ausfährt, kann mal wieder das Steuergerät kaputt sein. Auch wenn der Zustand stimmt, sorgen horrende A7 fährt, aber es scheinen, sorry, oftmals die Falschen zu sein. Die braven Vertreter im A6 sind im Vergleich jedenfalls ziemlich vorsichtig unterwegs. Dafür aber auch nicht so exklusiv. Gebrauchtwagen-Test Audi A7 zur Galerie Fazit: Edel und besonders, dazu fast so praktisch wie ein Kombi. Schade nur, dass der Audi A7 im Detail etwas einfach daherkommt und viele Fehlerquellen den Spaß auf Dauer vermiesen können. Kosten: Audi A7 3.0 TFSI quattro Unterhalt Testverbrauch 9,6 l S/100 km CO2 226 g/km Inspektion 300-600 Euro Haftpflicht (21)* 712 Euro Teilkasko (27)* 395 Euro Vollkasko (28)* 1619 Euro Kfz-Steuer (Euro 5) 200 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 894 Euro Anlasser (AT) 743 Euro Wasserpumpe 428 Euro Zahnriemen entfällt, Kette Nachschalldämpfer (beide) 1254 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 1154 Euro Bremsscheiben und -klötze 745 Euro * Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; ** Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer Die Vierzylinder bieten dagegen mit ihrem rauen Klang etwas weniger als gewünscht, zumal sie zum Ölsaufen neigen.Gut harmoniert der Diesel, wobei sichhat, was der Wertbeständigkeit nicht gerade hilft. Viel Auswahl gibt es auch bei den Fahrwerken.Nur das bietet echten Oberklassekomfort, wobei auch die Kosten im wahrscheinlichen Fall eines Defektes echt Oberklasse sind. Zu gebremst sollte die Investitionslust aber auch so nicht ausfallen, denn derbietet neben denwie streikenden Navi-Monitoren, verschlissenen Achsaufhängungen, elektrischen Parkbremsen, die schlappmachen, streikenden Keyless-Go-Systemen und Knister- und Klappergeräuschen im Innenraum auch noch einige spezielle Baustellen.und sorgen für laute Windgeräusche.Auch wenn der Zustand stimmt, sorgen horrende Versicherungsklassen für Katerstimmung. Wir wissen nicht, werfährt, aber es scheinen, sorry, oftmals die Falschen zu sein. Die braven Vertreter im A6 sind im Vergleich jedenfalls ziemlich vorsichtig unterwegs. Dafür aber auch nicht so exklusiv.Edel und besonders, dazu fast so praktisch wie ein Kombi. Schade nur, dass derim Detail etwas einfach daherkommt und viele Fehlerquellen den Spaß auf Dauer vermiesen können.