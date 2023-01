Ende 2021 haben die Ingolstädter ihrem Flaggschiff ein Facelift spendiert, das optisch vor allem am neuen Singleframe-Kühlergrill und den Scheinwerfern erkennbar ist. Auch wenn der A8 bei den Verkaufszahlen hierzulande nicht mit Mercedes S-Klasse und BMW 7er mithalten kann, steht er ihnen in Sachen Ausstattung in nichts nach. Die Basismotorisierung ist der A8 50 TDI, ein Dreiliter-Sechszylinder-Diesel mit 286 PS und 600 Nm Drehmoment. Dank Allrad und quattro geht es in 5,9 Sekunden auf 100 km/h – und trotzdem soll sich der A8 mit weniger als acht Litern Diesel auf 100 Kilometer zufriedengeben!