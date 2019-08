D er Umweltbonus. Für den bislang unter 70.000 Euro kosten und bekommt damit auch den Umweltbonus sowie Vergünstigungen bei der Dienstwagen-Besteuerung. Marktstart für den Audi e-tron 50 ist Ende 2019. er Audi e-tron bekommt jetzt doch den. Für den bislang 80.900 Euro teuren e-tron kam die E-Auto-Prämie vorher nicht infrage, denn die Förderung für Elektroautos gilt nur für Fahrzeuge mit einem Brutto-Basispreis von höchstens 71.400 Euro. Mit dem neuen Einstiegsmodell e-tron 50 ändert sich das jetzt, denn das SUV wird laut Audi kosten und bekommt damit auch den Umweltbonus sowie Vergünstigungen bei der Dienstwagen-Besteuerung.für den Audi e-tron 50 ist

169 PS für den Einstiegs-e-tron

Der Basis-e-tron hat zwei Elektromotoren, einen an der Vorder- und einen an der Hinterachse. Zusammen erzeugen sie 230 kW (169 PS) und 540 Nm Drehmoment. Den Sprint von null auf 100 km/h erledigt das Elektro-SUV in sieben Sekunden, bei 190 km/h ist elektronisch Schluss. Der variable Allradantrieb quattro ist beim Audi e-tron vor allem auf Effizienz ausgelegt, darum ist meistens nur der Motor an der Hinterachse aktiv. Beim schnellen Beschleunigen oder auf rutschiger Fahrbahn wird der vordere Elektromotor automatisch zugeschaltet.

Reichweite, Batterie, laden

Die 71-kWh-Batterie sorgt für eine Reichweite von 300 Kilometern nach WLTP und ist per Schnelladefunktion in einer halben Stunde wieder zu 80 Prozent aufgeladen. Die Audi-eigene Ladekarte kostet im ersten Jahr keine Grundgebühr und kann an mehr als 100.000 Ladesäulen in Europa benutzt werden. Ab Ende 2019 gibt es außerdem optional das Ladesystem "connect" mit intelligenten Funktionen, zum Beispiel das Laden zu kostengünstigen Zeiten bei variablen Tarifen.