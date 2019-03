Audi e-tron gegen Tesla Model X: Elektro-SUVs im Test

Video: Audi e-tron (2019) Bayern-Stars testen E-SUV Zur Videoseite

Für beide gilt: Den Elektrowagen mit den typischen Stärken mimen sie erstklassig. Ansatzlos setzen sich beide elegant summend, aber mit brutalem Antritt in Bewegung. Mühelos, stufenlos, fein zu dosieren, kaum hörbar – so lieben wir Elektrokraft. Noch etwas haben sowohlals auch Tesla reichlich zu bieten: Reichweite! Auch wenn die ab Werk ausgelobten fastdes Tesla (und 417 Kilometer des Audi) nachin der harten Autobahnrealität auf 290 (Audi: 280) Kilometer schrumpfen – für den Alltag sollte es reichen. Das Thema "Aufladen" beherrschen beide entsprechend dem Stand der Technik. Im schlimmsten Fall nuckelt der e-tron rund 60 Stunden lang an einer Haushaltssteckdose, oder er pumpt – über eine 150-kW-Schnellversorgung – den fetten Akkublock in seinem Bauch in unter einer halben Stunde zu immerhin 80 Prozent voll.