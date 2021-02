Knöpfe und "nur" zwei Bildschirme im e-tron GT

Der Mitteltunnel ist leicht zum Fahrersitz hin geneigt und bindet den Fahrer stärker ins Fahrgeschehen ein. ©AUDI AG Dem e-tron GT genügen dagegen zwei Bildschirme. Einen Beifahrer-Schirm wird es aufgrund des fahrerorientierten Cockpitlayouts nicht geben, und wichtige Funktionen wie Fahrprogramme oder Sitz- und Raumklimatisierung werden über herkömmliche Knöpfe angesteuert. Die "klassische" Anmutung des GT-Cockpits ergibt sich vor allem aus dem Vergleich mit dem Plattformspender Porsche Taycan, der mit bis zu vier Bildschirmen aufwartet. Auch andere Audi-Modelle wie A8 oder e-tron SUV besitzen seit neuestem drei Screens und nahezu keine Tasten mehr.Einen Beifahrer-Schirm wird es aufgrund des fahrerorientierten Cockpitlayouts nicht geben, und wichtige Funktionen wie Fahrprogramme oder Sitz- und Raumklimatisierung werden

Im Gegensatz zum Porsche Taycan gibt es im e-tron Knöpfe und einen physischen Gangwahlhebel. ©AUDI AG Kamera-Spiegel des e-tron SUV nicht in den GT schaffen. Audi will zunächst das Feedback der Kunden abwarten, bevor sie in anderen Modellen wieder angeboten werden. Auch die Lüftungsdüsen können von Hand justiert und müssen nicht wie bei Porsche via Bildschirm verstellt werden. Zudem gibt es im GT einen Gangwahlhebel. In Sachen Bedienlogik sind diese Rückschritte ein Fortschritt, Kundenreaktionen dürften hier einen entscheidenden Einfluss gehabt haben. Aus einem ähnlichen Grund werden es auch die optionalenAudi will zunächst das Feedback der Kunden abwarten, bevor sie in anderen Modellen wieder angeboten werden.

Intelligente e-Routenplanung

Das Infotainment lässt sich wahlweise über den Touchscreen oder Sprachbedienung gesteuert werden kann. Das Online-Navigationssystem verfügt über einen speziellen e-Routenplaner. Er steuert wenn möglich Schnellladestationen an und kühlt die Batterie vor, damit die Ladezeit verkürzt wird. Voreinstellungen für bis zu sechs Personen in der Audi-App abspeichern. Beim Türöffnen nimmt der GT dann die entsprechenden Einstellungen wie Sitzposition, Infotainment- oder Fahrprogramme vor. Optional können verschiedene Dienste wie Amazon Alexa oder Google Earth ins Auto geholt werden. Auch ein Head-up-Display und ein Bang & Olufsen-Soundsystem mit 16 Lautsprechern finden sich in der Optionsliste. Technologisch ist der GT trotzdem auf der Höhe der Zeit. Serienmäßig verbaut Audi das konfigurierbare Virtual Cockpit Plus. Es bietet die Anzeigemodi "Classic", "Sport" und "e-tron", bei dem die Poweranzeige mit Antriebsstatus und Infos zum elektrischen Fahren im Vordergrund steht. In der Cockpitmitte sitzt das MIB3-Infotainment, das wahlweise via Touch oder intelligenter Sprachbedienung gesteuert werden kann. Das Online-Navigationssystem verfügt über einen speziellen e-Routenplaner. Er steuert wenn möglich Schnellladestationen an und kühlt die Batterie vor, damit die Ladezeit verkürzt wird. Darüber hinaus lassen sich Voreinstellungen für bis zu sechs Personen in der Audi-App abspeichern. Beim Türöffnen nimmt der GT dann die entsprechenden Einstellungen wie Sitzposition, Infotainment- oder Fahrprogramme vor. Optional können verschiedene Dienste wie Amazon Alexa oder Google Earth ins Auto geholt werden. Auch ein Head-up-Display und ein Bang & Olufsen-Soundsystem mit 16 Lautsprechern finden sich in der Optionsliste.

