Der Singleframe-Kühlergrill ist beim Facelift niedriger als zuvor. Ab der Ausstattungslinie "Advanced" kommen zwischen Motorhaube und Grill drei schmale Schlitze, die an den Sport quattro erinnern sollen. Man kennt das Design schon vom A1 . In der Länge ist der modernisierte Q2 um zwei Zentimeter auf 4,21 m gewachsen. Das neue Heck des Facelifts wurde mit angedeuteten Lufteinlässen an die Front angepasst. Der angedeutete Diffusor wurde überarbeitet. Audi bietet für das Facelift fünf neue Farben an. "Apfelgrün Metallic" feiert mit dem Q2 seine Premiere.

Vor allem beim Infotainment und den Assistenzsystemen liftet Audi seinen Q2.

Die Änderungen im Innenraum betreffen vor allem das Infotainment und die Assistenzsysteme. Einzig Luftausströmer und Schaltknauf respektive Wählhebel der s-tronic erstrahlen im neuen Look. Auf Alcantara müssen Kunden in Zukunft verzichten, stattdessen bietet Audi nun das Mikrofasermaterial Dinamica an. Beim Infotainment gehen die Ingolstädter mit der Zeit. Der neue Privacy Mode verhindert den Datentransfer des Q2 nach außen. Im Gegensatz dazu steht allerdings das "Audi connect Remote & Control"-System. Zusammen mit der Audi-App können Besitzer das Fahrzeug aus der Ferne verriegeln oder Reichweite und Tankfüllung kontrollieren.Um auf die individuellen Wünsche der Kunden in Zukunft noch genauer eingehen zu können, hat Audi die Sonderausstattungspakete umstrukturiert. Konfigurationsmöglichkeiten und Sonderausstattungen variieren in Zukunft bei allen Modellen von Land zu Land. Mit dem serienmäßigen "Audi Pre sense front" (Radar, das den Bereich vor dem Auto kontrolliert und bei Bedarf abbremst) und dem Spurverlassenswarner erhalten mit dem Facelift vor allem mehr Sicherheitssysteme Einzug in den Q2. Mit dem optionalen Paket "Fahren" ist der Q2 teilautomatisiert unterwegs, bremst und beschleunigt eigenständig und kann auch die Spur alleine wechseln.