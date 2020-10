N

ach drei Jahren hat Audi den Q2 geliftet . Wie sich der Neue fährt, hat AUTO BILD jetzt getestet.Unser Fotofahrzeug ist ein 35 TDI mit 150 PS , Siebengang-Doppelkupplung und Allrad und kostet in der Basis schon mal 34.313 Euro.Hier in der "Edition One" mit 19-Zöllern, Matrix-LED-Scheinwerfern und LED-Heckleuchten, Designfolie mit Q2-Logo und Dachkantenspoiler, den Ledersitzen, dem schwarzen Dachhimmel und dem Dreispeichen-Lederlenkrad. 7311 Euro will Audi für dieses Paket. Weil die Edition One nur mit dem S-line-Paket (36.946 Euro) lieferbar ist, packen wir mal kurz den Taschenrechner aus: Preis plus 7311 Euro plus Navi , Digital-Tacho und Metalliclack gleich. Das ist eine Hausnummer.