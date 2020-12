Audi Q2: Gebrauchtwagen-Test

euen Audi-Modellen wird oft vorgeworfen, dass sie zwar ziemlich perfekt, aber auch langweilig und verwechselbar sind. Stimmt, um einen A4 vom A6 zu unterscheiden, braucht es ein geübtes Auge. Doch auch in Ingolstadt haben sie einen polarisierenden Charakterkopf. Einen, den man nur lieben oder hassen kann. Dazwischen gibt's nicht viel. Den Q2 . 2016 vorgestellt, buhlt das kleine SUV um urbane Großstädter mit Hochsitzvorlieben und klarem Imagebewusstsein. Von Beginn an dabei: die Kritiker. Sie werfen dem kleinen Ingolstädter vor, einfache Materialien, das Heck des VW Polo und wenig Platz mit hohen Preisen zu kombinieren. Letzteres stimmt allemal. Mit guter Ausstattung zeigt der Neupreis mehr Klettertalent als der Wagen selbst, erklimmt spielend leicht auch 40.000-Euro-Gipfel.

Der 1,6-Liter-TDI heißt intern EA288 und hat einen SCR-Kat. Seit 2019 erfüllt er die Euro-6d-Temp-Norm. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1598 cm³ Leistung 85 kW (115 PS) bei 3250/min Drehmoment 250 Nm bei 1500/min Höchstgeschw. 197 km/h 0–100 km/h 10,3 s Tank/Kraftstoff 50 l/Diesel Getriebe/Antrieb 6-Gang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4191/1794/1508 mm Kofferraumvolumen 405-1050 l Leergewicht/Zuladung 1385/485 kg

Auch nach ein paar Jahren rangiert das kleine Nobel-SUV noch immer selbstbewusst etliche Tausender über der Konkurrenz. Um überhaupt an die 15.000er-Marke zu kommen, braucht es in unserem Fall schon einen ausgedienten und weit gereisten Fahrschulwagen. 15.779 Euro verlangt das Autohaus Spreckelsen in Zeven für den 1.6 TDI. Wir starten zur Probefahrt. Klock, klock, klock ... das ist doch ... der Verkäufer winkt wissend ab. "Klar, Zweimassenschwungrad. Haben sie alle. Wird noch gemacht, Teile sind schon bestellt." Das ist gut, der typische und nervige Mangel schlägt sonst schnell mit 1500 Euro und mehr zu Buche. Eine weitere Dauerbaustelle ist im Testwagen gar nicht erst verbaut. Das DSG-Getriebe, das in Sachen Schaltverhalten und Dauerhaltbarkeit noch immer nicht an eine klassische Wandlerautomatik heranreicht.