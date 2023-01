Allerdings nimmtnicht nur vom fossilen Treibstoff Abschied. Auch die Einstiegsmodelle A1 und Q2 stehen auf der Streichliste. Audi will sich auf das konzentrieren, was man am besten könne: Premiumfahrzeuge, die in ihrem Segment führend seien. Das ist der Kleinwagen mit Polo-Genen keinesfalls, die Verkaufszahlen liegen deutlich unter dem sechsstelligen Bereich.

Neuauflage des Q3 dürfte 2025 kommen



Künftig werden also A3 und Q3 den Einstieg in die Audi-Welt markieren. Der Kompakte fährt seit 2020 in der vierten Generation vor, turnusgemäß stünde der Nachfolger also 2027 an.

Der nächstewird also eine überarbeitete Version des Modularen Elektro-Baukastens (MEB) nutzen, der heute schon in den ID.-Modellen aus Wolfsburg und unter anderem im Audi Q4 e-tron steckt. Derdagegen rollt schon seit 2018 vom Band, wäre also 2025 zur Ablösung bereit – im letzten Jahr, in dem die Ingolstädter noch konventionell angetriebene Modelle neu auflegen.

Auch konventionelle Antriebe sind denkbar



Setzthier also noch mal auf eine Verbrennergeneration? Denkbar! Die Basis ist vorhanden, die Muttermarke VW legt 2024 den Technikspender Tiguan noch einmal mit Benzinern und Dieseln auf. Den wird sichschnappen, klassisch befeuert mit den Triebwerken aus dem großen Konzernregal, also Zweiliter-Selbstzünder und 1,5-Liter-Otto plus wahrscheinlich auch einem Plug-in-Hybrid. Aber: An einer E-Version müssen die Ingolstädter parallel arbeiten.