Neben der monatlichen Rate kommen noch einmalig Überführungskosten in Höhe von 469,60 Euro netto hinzu, sodass sich dieexklusive Umweltprämie auf(119 Euro x 24 plus 469,60 Euro) belaufen. Dafür bekommen Geschäftskunden den Audi Q4 35 e-tron in der Basisversion. Gegen Aufpreis ist der Neuwagen frei konfigurierbar. Zu den serienmäßigen Ausstattungshighlights gehören: LED-Scheinwerfer , 19-Zoll-Felgen, MMI, Spurverlassenswarnung, Komfortfahrwerk, und Einparkhilfe. Die Lieferzeit ist mit rund vier Monaten angegeben.