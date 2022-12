Erinnern Sie sich an den Mitsubishi i-MiEV oder den Renault Twizy ? Zwei Pioniere der E-Mobilität, allerdings: hübsch geht anders. Inzwischen klappt das besser. Zum Beispiel mit Audi Q4 e-tron und Volvo C40 Recharge

Bei Audi trifft SUV Coupé-Linie und Neuzeit – so die Formen-Formel für den Q4 e-tron Sportback. Ganz ähnlich hat auch Volvo gerührt, dem C40 Recharge eine fließendegegönnt. Schicke Dinger, die beiden. Doch taugen sie auch?

Über 200 PS an der Basis



Speziell nach schräg hinten sind beide Autos unübersichtlich. Der Volvo hat immerhin eine Rundum-Kamera an Bord.

Hinten ist es eng im Volvo



Der Zustieg an den ausladenden Radhäusern vorbei und unter dem flachen Dachholm hindurch grenzt an eine Würde raubende Zeremonie. Auch vorne im C40 fühlt es sich enger an, als es die 4,44 Meter Außenlänge erwarten lassen.