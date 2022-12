GLC, Q5 und X3 setzen auf Mildhybrid



Alle drei sind durstiger als versprochen



Die drei Testkandidaten sind Typen mit Hang zur Untertreibung. Denn bei den Verbrauchsangaben driften Prospekt-Dichtung und AUTO BILD-Wahrheit weit auseinander. Besonders Mercedes hat das 48-Volt-Bordnetz nicht so schlau in den Antriebsstrang aus Benziner und Neunstufenautomatik integriert wie gedacht.

Vorne ist der Audi am bequemsten



An das MBUX-System mit sehr guter Sprachsteuerung hat man sich schnell gewöhnt, an die Mini-Tasten in den Lenkradspeichen dagegen eher nicht. Schade auch: Trotz guter Verarbeitung und hochwertig wirkendem Material knarrt der aufgesetzte Bildschirm vor dem Fahrer vorlaut in seiner Halterung – so was geht deutlich besser.