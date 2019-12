Audi Q5, Mercedes GLC: Hybrid-SUVs im Test

Hinterm Lenkrad wartet eine: Drei Hybridprogramme (nur Stromer, nur Benziner und beide zusammen) liegen bei Audi hinter einer EV-Taste, bei Mercedes in der bekannten Programmwippe. Herumspielen kann man reichlich, die meisten werden in "Hybrid" starten und die große Bandbreite genießen: je nach Gasfuß die Flipperkugel oder das sparsame. Beiden Verbrennern tut der E-Motor spürbar gut. Die Benziner klingen leise und kultiviert und wirken wacher als gewohnt. Nur der Q5 gönnt sich manchmal ein. Die Getriebe schalten schlafwandlerisch sicher, die leichten Schaltrucke beim Einsetzen der Power und der Straßenbahnsound beim Abbremsen lassen sich locker verschmerzen. Diese– kultivierter als Diesel , eleganter als dienamens RS oder AMG.

Von wegen sparsam: Im Testdurchschnitt genehmigte sich der Q5 9,5, der GLC 9,6 Liter auf 100 Kilometer.

Der Audi erhält dafür seine("Battery hold") konsequenter als der Mercedes, der im Stadtverkehr auch in "Battery level" immer wieder den E-Motor zuschaltet. Auf 100 Kilometern sank die Ladung auf 70 Prozent, was Reichweite kostet, will man am Ziel in der Stadt nur mit Strom fahren. Den Akku unterwegs, das lassen beide Hybride neuerdings nicht mehr zu. "Energetisch unsinnig", heißt es bei den Herstellern. Unser Vergleich entlarvt die Brocken als falsche Umweltfreunde. Derverbraucht beim reinen Stromern 11,2 kWh auf seinen 34 Kilometern oder. Der12,8 kWh oder. Wichtige Zahlen, weil viele Dienstwagenfahrer das Kabel niemals einstöpseln. Sprit gibt's umsonst, Strom kostet. Und sei es nur Mühe. Dass ein Diesel sparsamer ist, sollte nicht nur den Arbeitgeber interessieren, der die Tankkarte bezahlt. Sondern auch das Finanzamt.