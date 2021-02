D

er Audi Q8 ist das SUV-Flaggschiff der Marke : Mit 4,99 Metern Länge und eine Breite von zwei Metern gehört der Q8 zu den größten SUVs auf dem Markt. Hierzulande sind vor allem die Dieselversionen begehrt. Doch nachdem Audi den SQ8 TDI mit Achtzylinder-Diesel und 435 PS aus dem Programm genommen und durch den SQ8 TFSI mit V8-Benziner und 507 PS ersetzt hat, stehen nur noch zwei unterschiedliche Sechszylinder-Diesel zur Wahl. Los geht's mit dem Q8 45 TDI mit 231 PS, darüber ist der 50 TDI mit 286 PS positioniert. Mit einemist derkein Schnäppchen. Doch im Leasing gibt es das große SUV zurzeit richtig günstig!Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den, das entspricht einem. Besonders hervorzuheben ist, dass weder einevorausgesetzt wird. Nur die Überführungskosten in Höhe von 946,05 Euro brutto (795 Euro netto) kommen als Einmalzahlung obendrauf. Das Angebot läuft über. Wer eine höhere Fahrleistung benötigt, der kann diese Option beim Leasingpartner anfragen. Nach vier Jahren liegen die(499 Euro x 48 plus 795 Euro). Der Audi Q8 ist ein Neuwagen mit folgender Ausstattung: Virtual Cockpit, MMI Navigation plus mit MMI touch response, LED-Scheinwerfer , Einparkhilfe plus, 19-Zoll-Felgen, und elektrisch einstellbare Vordersitze.