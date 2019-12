er Facelift holt Audi das Design und das Infotainment des RS 5 ins Hier und Jetzt.Zum Beispiel mit der neuen Lichtsignatur, die nun eine gestrichelte Linie bildet. Darunter sitzen beim Facelift optional Matrix-LEDs mit abgedunkelten Blenden. Ebenfalls ein Verweis auf andere aktuelle Audi-Modelle sind die angedeuteten Luftschlitze über dem nun breiteren und flacheren Singleframe. Die Lufteinlässe darunter sind jetzt fünfeckig. In der Seitenlinie hat Audi die Radhäuser um 40 Millimeter verbreitert. Neugestaltete Schweller und ein neuer Diffusoreinsatz am Heck runden das Bild ab.

Auch in den RS 5 kommt das neue MIB3-Infotainment. Das, das digitale Cockpit (12,3 Zoll) kostet weiterhin Aufpreis und bietet jetzt auch einemit Infos zu Längs- und Querbeschleunigung, dem quattro Sperrdifferential und der Reifentemperatur. Die Alu-Schaltwippen fallen beim Facelift größer aus. Am Multifunktionslenkrad befindet sich rechts neben dem Pralltopf eine, über die die beiden neuen RS-Fahrmodi ausgewählt werden können.

Audi-Logo und RS-Badge werden auf Wunsch geschwärzt. Außerdem gibt es mit Turboblau und Tangorot zwei neue Farben. Für das Coupé bietet Audi wieder ein Carbondach an, das nicht nur gut aussieht, sondern den RS 5 auch knapp vier Kilo leichter macht. Ebenfalls aufpreispflichtig: RS Sportfahrwerk plus, 20-Zöller, Keramikbremse und Sportdifferential. Am Motor ändert sich nichts: Es bleibt beim 2,9-Liter-V6 mit 450 PS und 600 Nm.