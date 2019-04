ierliter-V8-Biturbo, etwas mehr als 600 PS und immer noch ausschließlich als Kombi : So könnte der neue RS 6 2019 noch debütieren. Dass die Ingolstädter in Europa dem Avant treu bleiben werden und auf eine Limousine verzichten, verwundert nicht. Deutschland ist und bleibt Kombi-Land.

Der Erlkönig trägt eine vom normalen A6 abgewandelte Front. Sie erinnert stark an die des A7.

Einige Erlkönigbilder vom Audi RS 6 werfen dagegen Fragen zur Frontpartie auf. Wie es scheint, orientiert sich das Gesicht des RS 6 mehr am Audi A7 als am A6. Der Grill wird schmaler und zieht sich stärker in die Breite. Die Schürze erhält einen trapezförmigen Lufteinlass in der Mitte, seitlich bekommen die Lufteinlässe die von der Coupé-Limousine bekannte Keilform spendiert. Auch die Form der Leuchten unterscheidet sich beim RS 6 vom Ausgangs-Audi. Anders als beim A6 verlieren die Leuchten ihre Stufe und werden dadurch schmaler. Die Lichtsignatur ist in Leisten ausgeführt und orientiert sich nicht am A6-typischen Balkendesign. Ob der RS 6 wirklich mit einer A7-ähnlichen Front kommt, bleibt abzuwarten.